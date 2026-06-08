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Yaz aylarının ferah lezzeti: Kirazlı irmik tatlısı tarifi

Yaz aylarının ferah lezzeti: Kirazlı irmik tatlısı tarifi

8.06.2026 13:27:00
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Haber Merkezi
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Yaz aylarının ferah lezzeti: Kirazlı irmik tatlısı tarifi

Hafif sütlü irmik dokusu ve ekşi tatlı kiraz sosunun buluştuğu bu nefis tarif, yaz aylarında serinletici bir tatlı alternatifi sunuyor. İşte ferahlatan aromasıyla kirazlı irmik tatlısı tarifi...
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Kirazlı sütlü irmik tatlısı, klasik irmik tatlısına meyveli ve ferah bir dokunuş katan özel bir tariftir. Sütle pişirilen irmik tatlısı, yumuşacık kıvamı ve hafif aromasıyla damakta hoş bir tat bırakırken, üzerine eklenen kiraz sosu tatlıya hem renk hem de hafif ekşimsi bir denge kazandırır. Özellikle yaz aylarında ağır tatlılar yerine daha hafif ve meyveli alternatifler arayanlar için ideal bir seçenektir. İşte ferahlatan aromasıyla kirazlı irmik tatlısı tarifi...

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KİRAZLI İRMİK TATLISI TARİFİ

Malzemeler

İrmikli kat için:

1 litre süt

10 yemek kaşığı irmik

10 yemek kaşığı toz şeker

1 kahve fincanı Hindistan cevizi

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Kiraz sosu için:

500 gram kiraz (çekirdekleri çıkarılmış)

2 su bardağı su

4 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

KİRAZLI İRMİK TATLISI YAPILIŞI

İrmik ve şekeri tencereye alın ve karıştırın.

Sütü ekleyerek sürekli karıştırarak pişirin.

Koyulaşmaya başlayınca tereyağı, Hindistan cevizi ve vanilyayı ekleyin.

Karışımı kalıba dökün ve buzdolabında 2 saat dinlendirin.

Kirazları çekirdeklerinden ayırıp su ile birlikte tencereye alın ve kaynatın.

Şeker ve nişasta ekleyip kıvam alana kadar pişirin.

Blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Soğuyan irmik tatlısının üzerine kiraz sosunu dökün.

Tekrar buzdolabında 2 saat dinlendirin.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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