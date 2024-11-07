Akşam beş çayı için favoriniz olacak! 10 dakikada hazır olan kısır tarifi

Klasik kısır tarifine pratik bir dokunuş! 10 dakikada hazırlanabilen bu tarif, hem besleyici hem de lezzetli bir alternatif sunuyor.

Akşam beş çayı için favoriniz olacak! 10 dakikada hazır olan kısır tarifi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:31

Misafirlerinizi ağırlarken ya da size özel bir mola vermek istediğinizde, kısır harika bir seçimdir. Özellikle yoğun bir günün ardından hızlı bir şekilde misafirlerini ağırlamak isteyenler için, işte pratik kısır tarifi...

KISIR TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1 çay bardağı sıcak su
  • 2 yemeklik domates salçası
  • 1 adet limonun suyu
  • 3 yemek yağı yağı
  • 4-5 dal taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz, karabiber, pul biber

Yapılış

  1. İnce bulguru bir kaba alınıp üzerine sıcak suyu dökülüp üzerini kapatarak birkaç dakika dinlendirin.
  2. Bulgur yumuşadıktan sonra salça, limon suyu ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın.
  3. İnce yerleştirmek taze soğan ve maydanozu ekleyin.
  4. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp servise hazır hale getirin.

Etiketler: #Kısır #tarif #çay

İlgili Haberler

Tatlı krizlerine çözüm: Tam kıvamında kazandibi tarifi

Tatlı krizlerine çözüm: Tam kıvamında kazandibi tarifi
Akşam yemeğine Meksika mutfağından gelen enfes lezzet: Enchilada tarifi

Akşam yemeğine Meksika mutfağından gelen enfes lezzet: Enchilada tarifi
Enfes yaban mersinli muffin tarifi...

Enfes yaban mersinli muffin tarifi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler