Akşam beş çayı için favoriniz olacak! 10 dakikada hazır olan kısır tarifi
Klasik kısır tarifine pratik bir dokunuş! 10 dakikada hazırlanabilen bu tarif, hem besleyici hem de lezzetli bir alternatif sunuyor.
Misafirlerinizi ağırlarken ya da size özel bir mola vermek istediğinizde, kısır harika bir seçimdir. Özellikle yoğun bir günün ardından hızlı bir şekilde misafirlerini ağırlamak isteyenler için, işte pratik kısır tarifi...
KISIR TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı ince bulgur
- 1 çay bardağı sıcak su
- 2 yemeklik domates salçası
- 1 adet limonun suyu
- 3 yemek yağı yağı
- 4-5 dal taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- Tuz, karabiber, pul biber
Yapılış
- İnce bulguru bir kaba alınıp üzerine sıcak suyu dökülüp üzerini kapatarak birkaç dakika dinlendirin.
- Bulgur yumuşadıktan sonra salça, limon suyu ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın.
- İnce yerleştirmek taze soğan ve maydanozu ekleyin.
- Tuz ve baharatlarla tatlandırıp servise hazır hale getirin.
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