Akşam beş çayı için favoriniz olacak! 10 dakikada hazır olan kısır tarifi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:31

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:31

Misafirlerinizi ağırlarken ya da size özel bir mola vermek istediğinizde, kısır harika bir seçimdir. Özellikle yoğun bir günün ardından hızlı bir şekilde misafirlerini ağırlamak isteyenler için, işte pratik kısır tarifi...

KISIR TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ince bulgur

1 çay bardağı sıcak su

2 yemeklik domates salçası

1 adet limonun suyu

3 yemek yağı yağı

4-5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılış