Enfes yaban mersinli muffin tarifi...

Yayınlanma: 06.11.2024 - 18:39

Güncelleme: 06.11.2024 - 18:39

Yumuşacık dokusu ve içindeki leziz yaban mersinleriyle mavi-beyaz bir şölen sunan yaban mersinli muffin, kahvaltıdan çay saatine kadar her ana lezzet katacak bir tarif! Hızlıca hazırlanabilen, dışı hafif kıtır, içi ise meyvenin doğal aromasıyla dolu yaban mersinli muffin ile sevdiklerinizi mutlu edin!

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

3/4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

vanilya

1 su bardağı yaban mersini (taze veya dondurulmuş)

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye getirin ve muffin kalıplarını hafifçe yağlayın veya muffin kağıtları yerleştirin.

Geniş bir kapta un, kabartma tozu, tuz ve şekeri karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurtaları hafifçe çırpın, ardından eritilmiş tereyağını (veya sıvı yağı), sütü ve vanilyayı ekleyin. Bu karışımı kuru malzemelere ekleyip homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Yaban mersinlerini una hafifçe bulayın (bu, yaban mersinlerinin hamurun dibine çökmesini önler) ve dikkatlice muffin hamuruna karıştırın.

Hamuru muffin kalıplarına paylaştırın. Üzerini düzleştirmeye gerek yok, çünkü fırında kendiliğinden kabaracaktır.

Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Muffinlerin üzeri altın sarısı renge döndüğünde ve kürdan temiz çıktığında pişmiş demektir.

Muffinleri fırından çıkarıp bir süre soğutun. İsteğe bağlı olarak üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.