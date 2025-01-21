Akşam çayının yanında pratik lezzet: Su böreği tarifi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 21:21

Güncelleme: 21.01.2025 - 21:21

Börek çeşitleri içinde en zahmetli ama bir o kadar da lezzetli olan su böreği, genellikle özel davetlerde ve bayramlarda tercih edilir. Katların arasına peynir veya kıyma gibi çeşitli malzemeler konulabilir, ancak en geleneksel tarifi peynirle yapılanıdır.

SU BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

5 adet yumurta

5 su bardağı un (yaklaşık, kıvamına göre ayarlayın)

1 tatlı kaşığı tuz

Yeterli miktarda su (hamuru yoğururken kıvam vermek için)

İç Harç için:

400-500 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Araları için:

100-150 gram tereyağı (eritilmiş)

Bir miktar sıvı yağ (tereyağıyla karıştırılabilir)

Haşlama suyu için:

Geniş bir tencere dolusu su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı