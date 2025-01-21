Akşam çayının yanında pratik lezzet: Su böreği tarifi

Kat kat açılan hamurun içine peynirli harç eklenerek yapılan su böreği, sofraların vazgeçilmez lezzeti olacak.

Akşam çayının yanında pratik lezzet: Su böreği tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 21:21

Börek çeşitleri içinde en zahmetli ama bir o kadar da lezzetli olan su böreği, genellikle özel davetlerde ve bayramlarda tercih edilir. Katların arasına peynir veya kıyma gibi çeşitli malzemeler konulabilir, ancak en geleneksel tarifi peynirle yapılanıdır.

SU BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

  • 5 adet yumurta
  • 5 su bardağı un (yaklaşık, kıvamına göre ayarlayın)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yeterli miktarda su (hamuru yoğururken kıvam vermek için)

İç Harç için:

  • 400-500 gram beyaz peynir
  • Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Araları için:

  • 100-150 gram tereyağı (eritilmiş)
  • Bir miktar sıvı yağ (tereyağıyla karıştırılabilir)

Haşlama suyu için:

  • Geniş bir tencere dolusu su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

  1. Unu geniş bir kaba eleyin, ortasını açarak yumurtaları kırın, tuzu ekleyin. Azar azar su ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 6 eşit bezeye ayırın ve dinlenmeye bırakın.
  2. Her bezeyi tek tek oklava yardımıyla ince olacak şekilde açın.
  3. Geniş bir tencerede suyu kaynatın, tuz ve sıvı yağı ekleyin. Açtığınız yufkalardan birini haşlamadan tepsiye serin (altta kuru kat olacak). Diğer yufkaları ise kaynayan suda birkaç saniye haşlayıp soğuk suya çıkarın ve süzdükten sonra tepsiye yerleştirin.
  4. Her yufkadan sonra eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımını gezdirin. Orta kata geldiğinizde peynirli harcı (peynir ve maydanoz karışımı) eşit şekilde yayın.
  5. Tüm katlar bitince en üst katı yine haşlanmadan veya hafifçe ıslatılarak serin. Üzerine tereyağı karışımından sürün.
  6. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 30-40 dakika) pişirin. Dilimleyerek sıcak servis edin.

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