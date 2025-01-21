Türk mutfağının mihenk taşı: Karnıyarık tarifi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 17:24

Güncelleme: 21.01.2025 - 17:24

Türk mutfağının sevilen klasiklerinden biri olan karnıyarık, özellikle akşam yemeklerinde sıkça tercih edilir. Patlıcanın içinde kıymalı harçla sunulan bu enfes yemek, yanında pirinç pilavı ve cacıkla harika bir menü oluşturur.

KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler

5 adet orta boy patlıcan

300-350 gram orta yağlı kıyma

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2-3 diş sarımsak (doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş veya küçük doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz (damak tadına göre ayarlanabilir)

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için ekstra yağ gerekebilir)

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı