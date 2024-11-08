Türk mutfağının sevilen lezzeti: Keşkek tarifi
Keşkek, Anadolu’nun kültürel miraslarından biri olarak sofralarımızda yer bulur. Peki, Türk mutfağının sevilen bu lezzeti nasıl yapılır? İşte enfes keşkek tarifi...
Keşkek, Anadolu mutfağının köklü yemeklerinden biridir ve özellikle düğün, bayram gibi özel günlerde yapılan bu lezzet, paylaşılan sofraların adeta simgesi haline gelmiştir. Hem besleyici hem de lezzetli olan keşkeğin yapımı zahmetli gibi görünse de, sonuçları tüm emeğe değecek niteliktedir. Peki, Türk mutfağının sevilen bu lezzeti nasıl yapılır? İşte, enfes keşkek tarifi...
KEŞKEK TARİFİ
Malzemeler
2 su bardağı dövme buğday (aşurelik buğday olarak da bilinir)
500 gram kuzu eti veya tavuk eti (isteğe göre)
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 adet büyük boy kuru soğan
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber veya pul biber (üzeri için)
KEŞKEK YAPILIŞI
Keşkek yapımında kullanılan dövme buğdayın pişme süresini kısaltmak için buğdayı bir gece önceden suda bekletin.
Eğer kuzu eti kullanıyorsanız, eti büyük bir tencereye koyarak hafifçe haşlayın.
Tavuk eti tercih ediyorsanız da aynı işlemi uygulayın.
Haşlama işlemi sırasında etin suyunu keşkeğin kıvamında kullanmak için saklayabilirsiniz.
Haşlanan etleri bir kenara alın ve lif lif olacak şekilde parçalayın.
Büyük bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve ince ince doğranmış soğanları ekleyin.
Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.
Kavrulan soğanın üzerine, haşlayıp parçaladığınız eti ve suda beklemiş olan buğdayı ekleyin.
Üzerine yaklaşık 6-7 su bardağı su ekleyerek tuzunu ve karabiberini ilave edin.
Tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte pişirmeye başlayın.
Buğday ve etin iyice yumuşayıp kıvam alması için yaklaşık 2-3 saat boyunca ara sıra karıştırarak pişirin.
Keşkek, klasik olarak yoğun bir kıvamda olur ve dövme buğday iyice yumuşayarak neredeyse bir püre haline gelir.
Eğer tenceredeki su azalıp buğdaylar hala tam yumuşamadıysa azar azar sıcak su ekleyebilirsiniz.
Keşkek pişerken sürekli karıştırarak dibi tutmasını önleyin.
Servis aşamasında keşkek için üzerine lezzet katacak özel bir sos hazırlayabilirsiniz.
Küçük bir tavada tereyağını eritin ve kırmızı toz biber veya pul biberi ekleyin.
Hafifçe kızdırdıktan sonra ocaktan alın.
Keşkek piştikten sonra sıcak olarak servis tabaklarına alın ve üzerine hazırladığınız tereyağlı sosu gezdirin.
Üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek sunabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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