Akşam yemeğine 30 dakikada hazırlayabileceğiniz geleneksel lezzet: Hasanpaşa köfte tarifi

Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:22

Güncelleme: 18.02.2025 - 17:22

Hasanpaşa köftesi, lezzetli köftelerin üzerine patates püresi eklenerek hazırlanan, fırında pişirilen enfes bir yemektir. Hem şık sunumu hem de doyurucu lezzetiyle özellikle davet sofralarına ve akşam yemeklerine çok yakışır. Köftenin yumuşak iç dokusu, patates püresinin kremamsı kıvamı ve sosun eşsiz aromasıyla birleşerek unutulmaz bir tat oluşturur. Peki, akşam yemeğine 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, damak çatlatan leziz Hasanpaşa köfte tarifi...

HASANPAŞA KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

500 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Patates püresi için:

3 adet büyük boy patates

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

HASANPAŞA KÖFTE YAPILIŞI

Geniş bir kaba kıymayı alın ve üzerine rendelenmiş soğanı, sarımsağı, yumurtayı, galeta ununu ve baharatları ekleyin.

Karışımı iyice yoğurun ve tüm malzemelerin birbirine karışmasını sağlayın.

Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Köftelerin ortasına parmağınızla ya da bir kaşıkla hafifçe bastırarak çukur açın.

Tüm köfteleri yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin.

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun.

Sıcakken ezerek püre haline getirin.

Üzerine tereyağı, süt, tuz ve karabiber ekleyerek iyice karıştırın.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırarak homojen bir püre elde edin.

Hazırladığınız patates püresini bir kaşık yardımıyla veya sıkma torbasına koyarak köftelerin içine doldurun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

Küçük bir kapta domates salçasını sıcak su ile karıştırarak açın ve baharatları ekleyin.

Köftelerin üzerine kaşıkla gezdirerek dökün.

Köfteleri tekrar fırına alın ve 10 dakika daha pişirin.

Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpin ve peynir eriyene kadar birkaç dakika daha fırında bekletin.

Hasanpaşa köftesini sıcak servis yapın.

Yanında pirinç pilavı ve yoğurt ile sunarak mükemmel bir akşam yemeği menüsü oluşturabilirsiniz.

Afiyet olsun!