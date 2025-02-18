Yunan mutfağından 20 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Spanakopita tarifi

Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:25

Güncelleme: 18.02.2025 - 10:25

Spanakopita, Yunan mutfağının en sevilen böreklerinden biridir. İnce yufkalar arasına bolca ıspanak ve beyaz peynir karışımı konularak yapılan bu lezzet, çıtır dokusu ve zengin aromasıyla sofraları şenlendirir. İster ana öğün olarak ister atıştırmalık olarak tüketilebilen spanakopita, yapımı oldukça kolay ve pratik bir börektir. Peki, Yunan mutfağının 20 dakikada hazırlanan bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle spanakopita tarifi...

SPANAKOPITA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

500 gr ıspanak

200 gr beyaz peynir veya feta peyniri

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

SPANAKOPITA YAPILIŞI

Unu geniş bir yoğurma kabına alın, ortasını havuz gibi açın.

Ilık su, zeytinyağı, sirke ve tuzu ekleyerek yavaş yavaş yoğurun.

Hamur ele yapışmayan, yumuşak bir kıvam aldığında üzerini örtün ve 30 dakika dinlendirin.

Ispanakları iyice yıkayın ve doğrayın.

Kuru soğanı küçük küçük doğrayıp zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Doğranmış ıspanakları ekleyip birkaç dakika soteleyin.

Tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin, ardından ocaktan alın.

Ispanak harcı soğuduktan sonra içine ezilmiş beyaz peyniri ekleyip karıştırın.

Dinlenen hamuru 6 eşit bezeye ayırın ve her birini ince yufka şeklinde açın.

Yağlanmış tepsiye ilk yufkayı serin ve üzerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürün.

Üzerine diğer yufkayı serin ve aynı işlemi tekrar edin.

İç harcı eşit şekilde yayarak üzerine kalan yufkaları da aynı şekilde dizin.

En üst katmana zeytinyağı ve yumurta sarısı karışımını sürün, isteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 35-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Spanakopita, sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir.

Yanında yoğurt veya cacık ile sunarak lezzetini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!