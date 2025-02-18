Her yemeğin yanına yakışıyor, 15 dakikada hazırlanıyor: Fırında sütlü patates tarifi

Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:13

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:13

Fırında sütlü patates, hem lezzetli hem de pratik bir akşam yemeği alternatifi sunan nefis bir tariftir. Süt ve peynirle birleşen patatesin hafif tatlı ve kremamsı dokusu, sofralarınıza şıklık katacak. Hem ana yemek olarak hem de yan yemek olarak mükemmel bir seçim olan bu tarifin yapımı oldukça basittir. Peki, 15 dakikada hızrlanan ve her yemeğin yanına çok yakışan bu enfes yancı nasıl yapılır? İşte, fırında sütlü patates tarifi...

FIRINDA SÜTLÜ PATATES TARİFİ

Malzemeler:

4-5 adet orta boy patates

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı krema

1 çay bardağı zeytinyağı veya tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

FIRINDA SÜTLÜ PATATES YAPILIŞI

Patatesleri soyun ve ince ince dilimleyin.

Eğer daha pratik olması için patateslerinizi kalın dilimlerseniz, pişirme süresini biraz uzatmanız gerekebilir.

Ancak çok ince dilimlememeye özen gösterin, böylece daha lezzetli bir doku elde edersiniz.

Bir kasede süt, krema, zeytinyağı veya tereyağını, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kekik ekleyip güzelce karıştırın.

Eğer sarımsaklı seviyorsanız, rendeleyip karışıma ekleyebilirsiniz.

Fırın tepsisini yağlayın ve dilimlediğiniz patatesleri düzgün bir şekilde tepsiye dizin.

Patateslerin üzerine hazırladığınız sütlü karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin.

Fırınınızın sıcaklığına göre bu süre değişebilir, bu yüzden patateslerin yumuşayıp altın rengini alana kadar kontrol edin.

Patatesler piştikten sonra fırından çıkarın ve üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Ardından tekrar fırına koyun ve peynir eriyip güzelce kızarana kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

Fırından çıkardığınız sütlü patatesi 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!