Evde mis gibi simit tarifi
Evde çıtır çıtır, mis gibi kokan simit yapmak sandığınızdan daha kolay! İşte dışı susamla kaplı, içi yumuşacık enfes simit tarifi.
Simit, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Çayla mükemmel bir uyum sağlayan bu sokak klasiğini evde de kolayca yapabilirsiniz. Dışı çıtır, içi yumuşacık simitlerin kokusu mutfağınızı saracak! İşte adım adım ev yapımı simit tarifi.
Malzemeler
- 4 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
- 1 çay bardağı pekmez
- 1 çay bardağı su
- 1 su bardağı susam
Yapılışı
Ilık suya maya ve şekeri ekleyerek karıştırın, 5 dakika bekletin.
Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin ve ortasını havuz gibi açın.
Mayalı karışımı ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamuru 8 eşit parçaya ayırın, her parçayı uzun rulolar haline getirin.
İkişerli gruplar halinde burgu yaparak halka şekli verin.
Pekmez ve suyu karıştırın, simitleri önce bu karışıma, ardından susama bulayın.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
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