Kore mutfağının ferah lezzeti: Kore Usulü Salatalık Kimchi Tarifi
Kore mutfağının ferahlatıcı lezzetlerinden biri olan salatalık kimchi, hafif ekşi ve baharatlı aromasıyla sofralara tazelik katıyor.
Dünya mutfağında sağlıklı fermente yiyecekler denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan kimchi, Kore kültürünün vazgeçilmez tatlarından biridir. Salatalık kimchi (Oi Kimchi), özellikle yaz aylarında tercih edilen, çıtır dokulu ve hafif acılı bir çeşididir. Kısa sürede hazırlanan bu tarif, hem ana yemeklerin yanında hem de atıştırmalık olarak harika bir eşlikçi olur.
SALATALIK KİMCHİ TARİFİ
Malzemeler:
- 6 adet küçük ve sert salatalık (kornişon türü veya Japon salatalığı tercih edilir)
- 2 yemek kaşığı deniz tuzu
- 1 yemek kaşığı şeker
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 dal yeşil soğan (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı Kore kırmızı biber tozu (gochugaru)
- 1 yemek kaşığı balık sosu (veya tercihe göre soya sosu)
- 1 çay kaşığı susam yağı
- 1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam tohumu
- İsteğe bağlı: İnce doğranmış havuç veya kırmızı biber
Yapılışı:
- Salatalıkları hazırlayın: Salatalıkları iyice yıkayın ve uç kısımlarını kesin. Her salatalığı enlemesine dörde bölün, fakat tamamen kesmeyin (salatalık bütün kalsın, sadece çapraz kesikler atılsın).
- Tuzla ovun: Salatalıkları geniş bir kaba alın. Üzerlerine deniz tuzu serpiştirip 20-30 dakika bekletin. Bu işlem salatalığın fazla suyunun çıkmasını sağlar ve daha kıtır bir doku kazandırır.
- Tuzlu suyu süzün: Süre sonunda salatalıkları akan suyun altında yıkayıp tuzunu giderin ve kağıt havluyla hafifçe kurulayın.
- İç harcı hazırlayın: Ayrı bir kapta ezilmiş sarımsak, doğranmış yeşil soğan, Kore biber tozu (gochugaru), balık sosu, şeker, susam yağı ve isteğe bağlı havuç dilimlerini karıştırın.
- Salatalıkları doldurun: Hazırladığınız baharatlı karışımı salatalıkların kesik yerlerine doldurun. Geriye kalan karışımı salatalıkların üzerine de serpiştirin.
- Dinlendirin: Salatalıkları cam bir kavanoza veya kapaklı bir kaba yerleştirin. Oda sıcaklığında 4-6 saat kadar fermente olması için bekletin. Ardından buzdolabına kaldırın.
- Servis: Salatalık kimchi soğuk olarak servis edilir. Genellikle 1 gün sonra daha lezzetli hale gelir.
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