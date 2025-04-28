Kore mutfağının ferah lezzeti: Kore Usulü Salatalık Kimchi Tarifi

Yayınlanma: 28.04.2025 - 15:23

Güncelleme: 28.04.2025 - 15:23

Dünya mutfağında sağlıklı fermente yiyecekler denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan kimchi, Kore kültürünün vazgeçilmez tatlarından biridir. Salatalık kimchi (Oi Kimchi), özellikle yaz aylarında tercih edilen, çıtır dokulu ve hafif acılı bir çeşididir. Kısa sürede hazırlanan bu tarif, hem ana yemeklerin yanında hem de atıştırmalık olarak harika bir eşlikçi olur.

SALATALIK KİMCHİ TARİFİ

Malzemeler:

6 adet küçük ve sert salatalık (kornişon türü veya Japon salatalığı tercih edilir)

2 yemek kaşığı deniz tuzu

1 yemek kaşığı şeker

3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 dal yeşil soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı Kore kırmızı biber tozu (gochugaru)

1 yemek kaşığı balık sosu (veya tercihe göre soya sosu)

1 çay kaşığı susam yağı

1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam tohumu

İsteğe bağlı: İnce doğranmış havuç veya kırmızı biber

Yapılışı: