Tam kıvamında efsanevi lezzet: San Sebastian Cheesecake tarifi

Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:23

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:23

Son yıllarda popülerliği giderek artan San Sebastian Cheesecake, İspanya'nın San Sebastián şehrinde doğmuş ve kısa sürede dünya çapında büyük bir ün kazanmıştır. Karamelize üst yüzeyi ve kremamsı iç dokusuyla klasik cheesecake tariflerinden ayrılan bu özel tatlı, pratik hazırlanışı ve yoğun lezzetiyle herkesin favorisi olmayı başarıyor. Peki, tam kıvamında efsanevi bir lezzet olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, leziz San Sebastian Cheesecake tarifi...

SAN SEBASTIAN CHEESECAKE TARİFİ

Malzemeler:

600 gram krem peynir (oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

4 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)

1 su bardağı krema (200 ml)

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı vanilya özütü veya 1 paket vanilin

SAN SEBASTIAN CHEESECAKE YAPILIŞI

Fırını önceden 210°C (fanlı değilse 220°C) derecede ısıtın.

20 cm çapında kelepçeli bir kek kalıbının tabanını ve kenarlarını yağlı kağıtla kaplayın. (Kağıdın kenarlardan taşmasına dikkat edin.)

Krem peyniri geniş bir karıştırma kabına alın ve mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.

Ardından toz şekeri ekleyin ve krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.

Yumurtaları tek tek ekleyerek her eklemeden sonra iyice karıştırın.

Yumurtaların iyice karışması, cheesecake'inizin dokusunun mükemmel olmasını sağlar.

Sıvı kremayı ve vanilya özütünü ekleyerek çırpmaya devam edin.

Karışım iyice bütünleşmeli, pürüzsüz bir kıvamda olmalıdır.

Son olarak eleyerek unu ilave edin ve düşük hızda çok kısa bir süre karıştırın.

Fazla karıştırmaktan kaçının.Hazırladığınız karışımı yağlı kağıt serili kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.

Üzeri koyu kahverengi olup çatlamaya başladığında fırından alın.

İç kısmı hafif sarsıntılı olmalı; bu sayede soğudukça yoğun ve kremamsı bir dokuya sahip olacak.

Cheesecake’i fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra buzdolabında en az 4-5 saat (tercihen bir gece) dinlendirin.

Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!