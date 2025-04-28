Dakikalar içinde hazır: Sadece 2 malzemeyle çikolatalı mus tarifi
İki malzeme, birkaç dakika ve bolca mutluluk! Hafif ve yoğun çikolatalı lezzetiyle bu mus tarifine bayılacaksınız.
Canınız hafif ama yoğun çikolata lezzetinde bir tatlı mı çekti? Üstelik sadece 2 malzeme ile ve zahmetsizce hazırlayabilirsiniz! İşte evde kolayca yapabileceğiniz enfes çikolatalı mus tarifi...
MALZEMELER
- 200 gram bitter çikolata
- 300 ml krema
YAPILIŞI
Çikolatayı küçük parçalara bölün ve benmari usulü eritin.
Ayrı bir kapta kremayı mikserle kabarana kadar çırpın.
Ilıyan çikolatayı yavaşça kremaya ekleyin ve spatula ile söndürmeden karıştırın.
Karışımı kaselere paylaştırın ve en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.
Etiketler: #Çikolatalı mus
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