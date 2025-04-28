Dakikalar içinde hazır: Sadece 2 malzemeyle çikolatalı mus tarifi

Yayınlanma: 28.04.2025 - 16:29

Güncelleme: 28.04.2025 - 16:29

Canınız hafif ama yoğun çikolata lezzetinde bir tatlı mı çekti? Üstelik sadece 2 malzeme ile ve zahmetsizce hazırlayabilirsiniz! İşte evde kolayca yapabileceğiniz enfes çikolatalı mus tarifi...

MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

300 ml krema

YAPILIŞI

Çikolatayı küçük parçalara bölün ve benmari usulü eritin.

Ayrı bir kapta kremayı mikserle kabarana kadar çırpın.

Ilıyan çikolatayı yavaşça kremaya ekleyin ve spatula ile söndürmeden karıştırın.

Karışımı kaselere paylaştırın ve en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.