Akşam yemeğine hem sağlıklı hem de pratik bir lezzet: Kaşarlı kabak lazanya tarifi

Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:40

Güncelleme: 20.02.2025 - 12:40

Geleneksel lazanya tarifine hafif ve sağlıklı bir alternatif arıyorsanız, kaşarlı kabak lazanya tam size göre! Hamur yerine ince dilimlenmiş kabaklarla yapılan bu lezzetli tarif, düşük karbonhidratlı ve besleyici bir öğün seçeneğidir. Üstelik kaşarın eriyip lezzetini yaymasıyla birlikte, herkesin beğenisini kazanacak bir yemek ortaya çıkıyor. Peki, akşam yemeğine hem sağlıklı hem de pratik bir lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes kaşarlı kabak lazanya tarifi...

KAŞARLI KABAK LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

Ana malzemeler:

3 adet büyük boy kabak

300 gram kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet domates veya 1 su bardağı domates sosu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Sos ve peynir:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella veya parmesan peyniri (isteğe bağlı)

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

KAŞARLI KABAK LAZANYA YAPILIŞI

Kabakları iyice yıkayın ve uç kısımlarını kesin.

Uzunlamasına ince şeritler halinde dilimleyin.

Tuz serpip 10 dakika bekletin (fazla suyunu bırakması için).

Kağıt havlu ile kurulayın ve bir tavada hafifçe kızartın ya da fırında 5 dakika pişirin.

Tavaya sıvı yağı ekleyip doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Üzerine salça ve rendelenmiş domatesi ekleyin, 5 dakika kaynatın.

Baharatları ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın.

Bir tencerede tereyağını eritip unu kavurun.

Üzerine sütü azar azar ekleyerek sürekli karıştırın.

Kıvam alınca ocaktan alın ve içine rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını ekleyip karıştırın.

Fırın kabına bir kepçe beşamel sos sürün.

Üzerine bir sıra kabak dilimleri dizin.

Kıymalı harçtan ekleyin, ardından beşamel sos dökün.

Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrarlayın.

En üste kalan kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra 5 dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!