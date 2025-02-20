Kış kahvaltılarına renk katın: Balkabaklı omlet tarifi

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:38

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:38

Balkabağı, hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılabilen besleyici ve lezzetli bir sebzedir. Yüksek lif ve beta-karoten içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken, kahvaltınıza farklı bir tat katmanın harika bir yoludur. Balkabaklı omlet, protein ve vitamin açısından zengin, doyurucu ve lezzetli bir kahvaltı alternatifi sunar. Peki, kış kahvaltılarına renk katmanızı sağlayacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes balkabaklı omlet tarifi...

BALKABAKLI OMLET TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

½ su bardağı rendelenmiş balkabağı

1 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir veya kaşar peyniri (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı toz tarçın (isteğe bağlı, tatlı bir aroma için)

1 dal taze kekik veya maydanoz (süslemek için)

BALKABAKLI OMLET YAPILIŞI

Balkabağını rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.

Eğer çiğ haliyle kullanacaksanız ince rendelemek daha iyi olacaktır.

Alternatif olarak, buharda hafif yumuşayana kadar pişirerek kullanabilirsiniz.

Bir kaba yumurtaları kırın ve sütü ekleyerek güzelce çırpın.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak toz tarçını ekleyerek karıştırın.

Tavaya zeytinyağını veya tereyağını alın ve ısıtın.

Rendelenmiş veya doğranmış balkabağını ekleyerek 1-2 dakika soteleyin.

Hafifçe yumuşadığında yumurta karışımını üzerine dökün.

Omletin alt kısmı pişene kadar kısık ateşte pişirin.

Üzeri hafifçe katılaşmaya başladığında rendelenmiş peynir ekleyebilirsiniz.

Omleti spatula yardımıyla katlayarak servis tabağına alın.

Üzerine taze kekik veya maydanoz serpiştirerek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!