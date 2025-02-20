Kış kahvaltılarına renk katın: Balkabaklı omlet tarifi

Balkabaklı omlet, sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı alternatifi olarak sofralarınızı renklendirecek. Peki, kış kahvaltılarına renk katmanızı sağlayacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes balkabaklı omlet tarifi...

Kış kahvaltılarına renk katın: Balkabaklı omlet tarifi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:38

Balkabağı, hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılabilen besleyici ve lezzetli bir sebzedir. Yüksek lif ve beta-karoten içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken, kahvaltınıza farklı bir tat katmanın harika bir yoludur. Balkabaklı omlet, protein ve vitamin açısından zengin, doyurucu ve lezzetli bir kahvaltı alternatifi sunar. Peki, kış kahvaltılarına renk katmanızı sağlayacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes balkabaklı omlet tarifi...

BALKABAKLI OMLET TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

½ su bardağı rendelenmiş balkabağı

1 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir veya kaşar peyniri (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı toz tarçın (isteğe bağlı, tatlı bir aroma için)

1 dal taze kekik veya maydanoz (süslemek için)

BALKABAKLI OMLET YAPILIŞI

Balkabağını rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.

Eğer çiğ haliyle kullanacaksanız ince rendelemek daha iyi olacaktır.

Alternatif olarak, buharda hafif yumuşayana kadar pişirerek kullanabilirsiniz.

Bir kaba yumurtaları kırın ve sütü ekleyerek güzelce çırpın.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak toz tarçını ekleyerek karıştırın.

Tavaya zeytinyağını veya tereyağını alın ve ısıtın.

Rendelenmiş veya doğranmış balkabağını ekleyerek 1-2 dakika soteleyin.

Hafifçe yumuşadığında yumurta karışımını üzerine dökün.

Omletin alt kısmı pişene kadar kısık ateşte pişirin.

Üzeri hafifçe katılaşmaya başladığında rendelenmiş peynir ekleyebilirsiniz. 

Omleti spatula yardımıyla katlayarak servis tabağına alın.

Üzerine taze kekik veya maydanoz serpiştirerek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun! 


Etiketler: #Balkabaklı omlet tarifi #kahvaltılık tarifler #pratik tarifler

İlgili Haberler

Kışın lezzetli sürprizi: Kar tatlısı tarifi

Kışın lezzetli sürprizi: Kar tatlısı tarifi
Filipinler mutfağının tavuk çeşnisi: Tavuk adobo tarifi

Filipinler mutfağının tavuk çeşnisi: Tavuk adobo tarifi
Eskişehir mutfağından soğuk havalarda içinizi ısıtacak enfes lezzet: Alişke çorbası tarifi

Eskişehir mutfağından soğuk havalarda içinizi ısıtacak enfes lezzet: Alişke çorbası tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler