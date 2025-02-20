İngiliz mutfağının hafif kahvaltısı: Kaşarlı Popover tarifi

Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:19

Güncelleme: 20.02.2025 - 12:19

Popover, İngiliz mutfağının geleneksel bir hamur işidir ve pişerken kabarıp içi boş bir yapı kazanır. Adını, pişerken kabarıp "patlayan" yapısından alır. Fransız mutfağındaki sufleye benzeyen bu tarif, içinde peynir ve tereyağı kullanılarak daha lezzetli hale getirilir.

KAŞARLI POPOVER TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

2 adet büyük yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı sıvı yağ (kalıpları yağlamak için)

Yapılışı: