İngiliz mutfağının hafif kahvaltısı: Kaşarlı Popover tarifi
İngiliz mutfağı, dünyada kahvaltılarıyla ünlü olup, birbirinden özel tarifler içerir. Kaşarlı Kahvaltılık Popover, hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde tüketilebilen, içi yumuşacık ama dışı çıtır çıtır bir lezzettir. Yorkshire Pudingine benzer bir kıvama sahip olan bu tarif, kaşar peyniriyle birleşince damakta unutulmaz bir tat bırakır.
Popover, İngiliz mutfağının geleneksel bir hamur işidir ve pişerken kabarıp içi boş bir yapı kazanır. Adını, pişerken kabarıp "patlayan" yapısından alır. Fransız mutfağındaki sufleye benzeyen bu tarif, içinde peynir ve tereyağı kullanılarak daha lezzetli hale getirilir.
KAŞARLI POPOVER TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 2 adet büyük yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ (kalıpları yağlamak için)
Yapılışı:
- Fırını 220°C'ye ısıtın. Popoverların kabarması için fırının tamamen sıcak olması gerekir.
- Popover kalıplarını veya muffin kalıplarını yağlayın. Fırın ısınırken, muffin kalıbını sıvı yağ ile hafifçe yağlayın.
- Hamuru hazırlayın. Bir kapta yumurtaları çırpın, ardından sütü ve eritilmiş tereyağını ekleyerek iyice karıştırın.
- Kuru malzemeleri ekleyin. Un, tuz, şeker ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
- Kaşar peynirini ekleyin. Rendelenmiş kaşar peynirini hamura ekleyip spatula ile karıştırın.
- Hamuru kalıplara dökün. Hazırladığınız hamuru muffin kalıplarına veya popover kalıplarına eşit şekilde dökün. Her kalıbı yaklaşık üçte iki oranında doldurun.
- Fırında kabarana kadar pişirin. Popoverları önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika boyunca, üzeri altın sarısı olana kadar pişirin. Fırın kapağını açmadan pişirme süresinin tamamlanmasını bekleyin, aksi halde kabarıklığını kaybeder.
- Fırından çıkarıp sıcak servis edin. Popoverları fırından aldıktan sonra hemen servis edin, çünkü sıcak ve erimiş peynirli hali en lezzetli tüketim şeklidir.
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