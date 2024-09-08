Akşam yemeğine kolayca hazırlanabilen bir lezzet arayanlara: Yalancı lazanya tarifi...

Yayınlanma: 08.09.2024 - 19:28

Güncelleme: 08.09.2024 - 19:28

Yalancı lazanya, klasik lazanyanın eşsiz lezzetini pratik bir şekilde sunan, kolayca hazırlanan ve doyurucu bir yemektir. Geleneksel lazanyada kullanılan hamur tabakaları yerine, bu tarifte daha basit ve hızlı bir yöntemle lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz. Yalancı lazanya, hem lezzet hem de sunum açısından mükemmel bir alternatif sunarak hem gözlerinizi hem de damak zevkinizi şenlendirecek bir yemektir. Evde hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem aileniz hem de misafirleriniz için ideal bir seçenek olacaktır. Peki, akşam yemeğine pratik lezzet arayanlar için mükemmel seçim olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, yalancı lazanya tarifi...

YALANCI LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

1 paket lavaş

250 gram kıyma

1 adet domates

2 adet çarliston biber

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 çay bardağı karabiber

2 çay bardağı su

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YALANCI LAZANYA YAPILIŞI

Zeytinyağında soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip, kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Daha sonra salça, doğranmış domates ve biberleri ekleyin.

Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra 2 çay bardağı su ilave edin ve karışımı 10 dakika pişirin.

Böylece sulu bir harç elde etmiş olursunuz, bu da lavaşların nemli ve lezzetli olmasını sağlar.

Lavaşları uygun bir fırın kabına yerleştirirken, önce bir kat lavaş, ardından kıymalı harç ekleyin.

Üzerine kalan harcı ve rendelenmiş kaşar peynirini yayın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üstü güzelce kızarana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.

Afiyet olsun!