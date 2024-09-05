Antik Yunan'dan sofranıza: Enfes bougatsa tarifi

Yayınlanma: 05.09.2024 - 21:53

Güncelleme: 05.09.2024 - 21:53

Yunan mutfağı, zeytinyağlılar, mezeler ve deniz ürünleri ile tanınsa da, tatlıları ve börekleri de oldukça etkileyici bir zenginliğe sahiptir. Bougatsa, bu çeşitliliğin en dikkat çekici örneklerinden biridir. Antik Yunan’dan günümüze uzanan bu eşsiz lezzet, içi dolu çıtır bir börektir. Genellikle pudra şekeri ve tarçınla servis edilen tatlı versiyonunun yanı sıra, peynir ya da kıyma ile yapılan tuzlu çeşitleri de oldukça popülerdir. İşte, Bougatsa tarifi...

BOUGATSA TARİFİ

Malzemeler

500 gram yufka

200 gram irmik

800 ml süt

100 gram tereyağı

150 gram şeker

1 çay kaşığı vanilya

Pudra şekeri ve tarçın (servis için)

Yapılışı: