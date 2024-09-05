Antik Yunan'dan sofranıza: Enfes bougatsa tarifi

Yunan mutfağının az bilinen lezzetlerinden Bougatsa, çıtır hamuru ve zengin dolgusuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Hem tatlı hem tuzlu seçenekleriyle farklı damak zevklerine hitap eden bu enfes börek, geleneksel Yunan kahvaltılarında önemli bir yer tutuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 21:53
Antik Yunan'dan sofranıza: Enfes bougatsa tarifi
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Yunan mutfağı, zeytinyağlılar, mezeler ve deniz ürünleri ile tanınsa da, tatlıları ve börekleri de oldukça etkileyici bir zenginliğe sahiptir. Bougatsa, bu çeşitliliğin en dikkat çekici örneklerinden biridir. Antik Yunan’dan günümüze uzanan bu eşsiz lezzet, içi dolu çıtır bir börektir. Genellikle pudra şekeri ve tarçınla servis edilen tatlı versiyonunun yanı sıra, peynir ya da kıyma ile yapılan tuzlu çeşitleri de oldukça popülerdir. İşte, Bougatsa tarifi...

BOUGATSA TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram yufka
  • 200 gram irmik
  • 800 ml süt
  • 100 gram tereyağı
  • 150 gram şeker
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • Pudra şekeri ve tarçın (servis için)

Yapılışı:

  1. Tereyağını eritin ve yufkaların arasına sürmek için kenara ayırın.
  2. Bir tencerede süt, şeker ve vanilyayı karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra irmiği ekleyip koyu bir kıvam alana kadar karıştırın.
  3. İrmikli harcı ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  4. Yufkaları tezgaha serip, aralarına tereyağı sürerek kat kat dizin. Hazırladığınız irmikli karışımı yufkaların üzerine eşit şekilde yayın.
  5. Yufkaları bohça şeklinde kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  6. Pişen Bougatsa'yı fırından çıkarın, üzerine pudra şekeri ve tarçın serpip dilimleyerek servis edin.

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