Saray mutfağından sofralara gelen lezzet: Çılbır

Mutfak literatüründe "dünyanın en prestijli yumurta yemeklerinden biri" olarak tanımlanan Çılbır, 15. yüzyıldan beri Türk mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Onu sıradan bir yumurta yemeğinden ayıran en temel fark, yumurtanın yağda kızarmak yerine suyun içinde "poşe" tekniğiyle pişirilmesi ve oda sıcaklığındaki yoğurtla kurduğu termal dengedir.

ÇILBIR TARİFİ

Malzemeler

2 adet çok taze yumurta (Tazelik, poşe tekniği için hayati önemdedir)

1 kase süzme yoğurt (Oda sıcaklığında)

1-2 diş sarımsak (Tuzla ezilmiş)

1 yemek kaşığı sirke (Yumurtanın dağılmasını önlemek için)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber

Bir tutam kuru nane veya taze dereotu (süsleme için)

Yapılışı