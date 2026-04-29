Saray mutfağından sofralara gelen lezzet: Çılbır

29.04.2026 12:23:00
Haber Merkezi
Kusursuz bir beyaz örtü gibi yayılan sarımsaklı yoğurdun üzerinde, ipeksi dokusuyla parlayan bir poşe yumurta ve onu taçlandıran kızgın pul biberli tereyağı... Çılbır, mutfak disiplininde "zıtlıkların uyumu" dersinin en lezzetli özetidir.

Mutfak literatüründe "dünyanın en prestijli yumurta yemeklerinden biri" olarak tanımlanan Çılbır, 15. yüzyıldan beri Türk mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Onu sıradan bir yumurta yemeğinden ayıran en temel fark, yumurtanın yağda kızarmak yerine suyun içinde "poşe" tekniğiyle pişirilmesi ve oda sıcaklığındaki yoğurtla kurduğu termal dengedir.

ÇILBIR TARİFİ

Malzemeler

  • 2 adet çok taze yumurta (Tazelik, poşe tekniği için hayati önemdedir)
  • 1 kase süzme yoğurt (Oda sıcaklığında)
  • 1-2 diş sarımsak (Tuzla ezilmiş)
  • 1 yemek kaşığı sirke (Yumurtanın dağılmasını önlemek için)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber
  • Bir tutam kuru nane veya taze dereotu (süsleme için)

Yapılışı

  1. Oda sıcaklığındaki süzme yoğurdu sarımsakla karıştırın. Yoğurdun çok soğuk olmaması, sıcak yumurtayla buluştuğunda "ısı şoku" yaratmaması için teknik bir zorunluluktur. Yoğurdu servis tabağına yayın.
  2. Derin bir tencerede suyu kaynama noktasına getirin ve ardından altını kısın (su fokurdamamalı, sadece hafifçe titreşmelidir). İçine sirkeyi ekleyin.
  3. Suyu bir kaşıkla dairesel hareketlerle karıştırarak bir girdap oluşturun. Yumurtayı bir kaseye kırın ve nazikçe bu girdabın tam ortasına bırakın. Bu yöntem, akın sarının etrafını bir koza gibi sarmasını sağlar.
  4. Yumurtayı yaklaşık 3-3.5 dakika, beyazı katılaşıp sarısı hala akışkan kalacak şekilde pişirin. Delikli bir süzgeç yardımıyla kağıt havlu üzerine alıp fazla suyunu süzdürün.
  5. Küçük bir tavada tereyağını eritin. Yağ köpürmeye başlayınca pul biberi ekleyin, rengini verince yakmadan hemen ocaktan alın.
  6. Hazırladığınız poşe yumurtaları yoğurt yatağının üzerine yerleştirin. Üzerine kızgın baharatlı tereyağını gezdirin.
Anadolu sofralarının beyaz asaleti: Tam kıvamında Şehriyeli Pirinç Pilavı Tereyağının fındıksı aromasıyla kavrulan altın sarısı şehriyeler ve nişastasından arınarak parlayan pirinç taneleri... İyi bir pilav, bir eşlikçiden ziyade aşçının mutfaktaki ciddiyet belgesidir.
Anadolu kültürünün tarihi lezzeti: Karnıyarık tarifi Zeytinyağında parlayan patlıcanlar, içinde barındırdığı aromatik kıyma harcı ve üzerine kondurulan bir dilim domatesin ferahlığı... Karnıyarık, Türk mutfağında "patlıcan-et" uyumunun ulaştığı en samimi zirvedir.
Dışı çıtır içi yumuşacık: Evde kolay lokma tatlısı tarifi Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi lokma tatlısını evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, çıtır dokusu ve şerbetli lezzetiyle tatlı krizlerine hızlı çözüm sunuyor.
Tam kıvamında enfes lezzet: Kahvaltılık acuka tarifi Cevizin doyurucu yağı, sarımsağın keskin kokusu ve yedi çeşit baharatın biber salçasıyla kurduğu o kadim ittifak... Acuka, kahvaltının sadece bir eşlikçisi değil, iştahın anahtarıdır.