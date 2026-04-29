Saray mutfağından sofralara gelen lezzet: Çılbır

Mutfak literatüründe "dünyanın en prestijli yumurta yemeklerinden biri" olarak tanımlanan Çılbır, 15. yüzyıldan beri Türk mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Onu sıradan bir yumurta yemeğinden ayıran en temel fark, yumurtanın yağda kızarmak yerine suyun içinde "poşe" tekniğiyle pişirilmesi ve oda sıcaklığındaki yoğurtla kurduğu termal dengedir.
ÇILBIR TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet çok taze yumurta (Tazelik, poşe tekniği için hayati önemdedir)
- 1 kase süzme yoğurt (Oda sıcaklığında)
- 1-2 diş sarımsak (Tuzla ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı sirke (Yumurtanın dağılmasını önlemek için)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber
- Bir tutam kuru nane veya taze dereotu (süsleme için)
Yapılışı
- Oda sıcaklığındaki süzme yoğurdu sarımsakla karıştırın. Yoğurdun çok soğuk olmaması, sıcak yumurtayla buluştuğunda "ısı şoku" yaratmaması için teknik bir zorunluluktur. Yoğurdu servis tabağına yayın.
- Derin bir tencerede suyu kaynama noktasına getirin ve ardından altını kısın (su fokurdamamalı, sadece hafifçe titreşmelidir). İçine sirkeyi ekleyin.
- Suyu bir kaşıkla dairesel hareketlerle karıştırarak bir girdap oluşturun. Yumurtayı bir kaseye kırın ve nazikçe bu girdabın tam ortasına bırakın. Bu yöntem, akın sarının etrafını bir koza gibi sarmasını sağlar.
- Yumurtayı yaklaşık 3-3.5 dakika, beyazı katılaşıp sarısı hala akışkan kalacak şekilde pişirin. Delikli bir süzgeç yardımıyla kağıt havlu üzerine alıp fazla suyunu süzdürün.
- Küçük bir tavada tereyağını eritin. Yağ köpürmeye başlayınca pul biberi ekleyin, rengini verince yakmadan hemen ocaktan alın.
- Hazırladığınız poşe yumurtaları yoğurt yatağının üzerine yerleştirin. Üzerine kızgın baharatlı tereyağını gezdirin.