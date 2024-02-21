Akşam yemeklerinin pratik tarifi: Tavuklu patates yemeği

Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:32

Güncelleme: 21.02.2024 - 17:32

Tavuklu patates yemeği, mükemmel uyumuyla damakları şenlendiren bir lezzet şölenine davet ediyor. Bu nefis yemek, özenle hazırlanan tavuk parçalarının, renkli sebzelerin ve doyurucu patateslerin muhteşem buluşmasını sunuyor. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, sofranıza sıcak bir dokunuş katarken, sevdiklerinizin beğenisini kazanacak. İşte, pratik tavuklu patates yemeği tarifi...

PATATES YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler

400 gr tavuk göğüs eti

2 adet büyükçe patates

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir çimdik kekik (yaklaşık yarım çay kaşığı)

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet orta boy soğan

Tuz

2,5 su bardağı sıcak su

Yapılış