Akşam yemeklerinin pratik tarifi: Tavuklu patates yemeği
Tavuklu patates yemeği, mükemmel bir uyum ve pratik hazırlık ile sofranıza renk ve lezzet getiriyor. Tavukların enfes aroması ve patateslerin doyurucu dokusu, bu yemeği özel kılıyor. Hemen deneyin, sofranıza lezzetin ve keyfin tadını ekleyin!
Tavuklu patates yemeği, mükemmel uyumuyla damakları şenlendiren bir lezzet şölenine davet ediyor. Bu nefis yemek, özenle hazırlanan tavuk parçalarının, renkli sebzelerin ve doyurucu patateslerin muhteşem buluşmasını sunuyor. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, sofranıza sıcak bir dokunuş katarken, sevdiklerinizin beğenisini kazanacak. İşte, pratik tavuklu patates yemeği tarifi...
Göz Atın
PATATES YEMEĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 400 gr tavuk göğüs eti
- 2 adet büyükçe patates
- 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
- Bir çimdik kekik (yaklaşık yarım çay kaşığı)
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 adet orta boy soğan
- Tuz
- 2,5 su bardağı sıcak su
Yapılış
- İlk olarak tavuk ve patatesler küp küp doğranır.
- Uygun bir tencereye yağ konur ve ısıtılır.
- Önce tavuklar tencereye alınır, suyunu salıp çekene kadar karıştırılarak kavrulur.
- Sonra patatesler ve yemeklik doğranmış soğan eklenir, 3-4 dakika daha birlikte kavrulurlar.
- Sonra salçalar, kekik ve tuzu eklenip 1-2 dakika daha yine kavrulur.
- Sonra suyu eklenip kaynayana kadar orta ateşte sonra kısık bir şekilde kapağı kapalı olarak pişirilir. (Ara ara kontrol edin ki patatesler pişsin ama dağılmasın, suyu azalırsa da su ekleyin).
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