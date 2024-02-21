Adıyaman'ın lezzet hazinesi: Besni Tava tarifi ve püf noktaları...

Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:54

Güncelleme: 21.02.2024 - 16:54

Adıyaman mutfağının incisi olarak bilinen Besni Tava, hem doyurucu hem de lezzetli yapısıyla öne çıkar. Özellikle özel günlerde ve davetlerde sevdiklerinizle paylaşmak için ideal bir tercihtir. Eğer sofralarınıza farklı bir lezzet ve bereket getirmek istiyorsanız, Adıyaman Besni Tava tarifi mutlaka denemeniz gereken bir lezzetir. Peki yöresel lezzetleri sevenlerin sofralarının vazgeçilmezi olacak bu Adıyaman usulü yemek nasıl yapılır? İşte Besni Tava tarifi ve püf noktaları...

BESNİ TAVA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet kemer patlıcan

4 adet kırmızı kapya biber

8 adet yeşil biber

1 baş sarımsak

5 adet domates

3 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

600 gram kuzu kuşbaşı

150 gram kuyruk yağı

Yapılışı:

İlk olarak patlıcanları alacalı soyun ve iri küpler halinde doğrayın.

Ardından biberleri ve soyulmuş sarımsakları da iri parçalar halinde kesin.

Doğranmış sebzeleri pişirme tepsisine alıp harmanlayın ve hafifçe bastırın.

Domatesleri ufak küpler halinde doğrayın ve tepsideki sebzelerin üstünü örtecek şekilde yerleştirin.

Domatesin üstüne tuz, karabiber ve pul biber serpin.

Kuzu etleriniz iriyse mutlaka bıçakla daha ufak küpler ya da şeritler halinde kesin.

Kuyruk yağını olabildiğince ufak şekilde bıçakla doğrayın.

Etleri ve kuyruk yağını da domateslerin üstüne tek sıra şeklinde yayıp hafifçe bastırın.

Tepsinin üstünü önce ıslatılmış yağlı kağıt, ardından alüminyum folyo ile sıkıca kapatın.

Önceden ısıtılmış 180-190 derecelik sıcak fırında 2 saat pişirin.

Tepsinin üstündeki folyo ve kağıdı kaldırıp suyunu tamamen çekene kadar tekrar yaklaşık 1 saat kadar fırınlayın.

Suyunu çekip sebzeler ve etler yumuşadıktan sonra Besni tavayı sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

Besni Tava tarifi püf noktaları:

İçi çiğ, dışı yanmış malzemelerle karşılaşmamak için tepsinin üzerini önce pişirme kağıdı sonra da alüminyum folyoyla kapatmalısınız.

15 dakika böyle pişirdikten sonra, bir 15 dakika da üzeri açık pişirerek hem pişmiş hem de renk almış Besni Tava elde edebilirsiniz.