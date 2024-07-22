Kahvaltıya kolayca hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Patatesli pankek tarifi...

Sabah kahvaltısında deneyebileceğiniz harika bir seçenek olan patatesli pankek, favorileriniz arasına girmeye aday. Peki, kahvaltıya kolayca hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, patatesli pankek tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:42
Kahvaltıya kolayca hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Patatesli pankek tarifi...
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Kahvaltı sofralarının en sevilen üyelerinden pankek, şimdi hiç denemediğiniz bir lezzetle karşınızda. Patatesli pankek tarifi, hem doyurucu hem de çok lezzetli bir alternatif sunuyor. Bu eşsiz tarif, kahvaltı sofralarınıza yeni bir tat katacak. Peki, kahvaltıya kolayca hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, patatesli pankek tarifi...

PATATESLİ PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet patates (haşlanmış, soğumuş)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy yumurta

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı süt

1 su bardağı un

Tavayı yağlamak için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

PATATESLİ PANKEK YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri geniş bir karıştırma kasesine alın.

Üzerine tereyağı, yumurta, tuz, karabiber, süt ve unu ekleyip blenderdan geçirin. 

Koyu ve akışkan bir harç elde edin.

Tavayı yağlayın.

Harçtan 1'er yemek kaşığı dolusu alıp tavaya koyun ve arkalı önlü pişirin.

Patates pankekleri servis tabağına alın ve dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!


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