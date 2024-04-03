'Akşama ne pişirsem?' derdine son! 10 dakikalık doyurucu ve pratik yemek tarifi...

Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:09

Güncelleme: 03.04.2024 - 15:09

Akşamın telaşında, sağlıklı ve lezzetli bir yemek hazırlamak için bu tarif tam size göre. Sadece 10 dakikada sofranızı renklendirecek ve sevdiklerinize lezzetli bir ziyafet sunacaksınız. Hem evdeki malzemelerle hem de kısa sürede hazırlanabilir olmasıyla, bu tarif akşam yemeği derdine son verecek. Hem pratik hem doyurucu olan haşlanmış karnabahar tarifi...

MALZEMELER

1 adet büyük boy karnabahar

Tuz

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Taze maydanoz

Limon dilimleri

Tuz ve karabiber

Yoğurt

YAPILIŞI

Karnabaharın yapraklarını ayıklayın ve büyük bir tencereye su ekleyerek kaynatın. Su kaynadıktan sonra tuz ekleyin.

Karnabaharı tencereye ekleyin ve suyun içinde yaklaşık olarak 10 dakika haşlayın. Karnabaharlar yumuşayana kadar haşlamaya devam edin, ancak çok yumuşak olmamalarına dikkat edin ki parçalanmasınlar.

Karnabaharlar pişerken, bir tavada tereyağı veya zeytinyağını ısıtın. İnce dilimlenmiş sarımsakları ekleyin ve hafifçe kavurun. Sarımsaklar hafifçe kızardığında ateşi kapatın.

Haşlanmış karnabaharları süzün ve servis tabağına yerleştirin. Bir miktar yoğurt ve hazırlanan sosu karnabaharlar üzerine dökün.

Sarımsaklı soslu karnabahar servise hazırdır. Afiyet olsun!