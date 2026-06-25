Sofraların vazgeçilmez mezesi: Havuç tarator tarifi

Türk mutfağının sevilen meze çeşitlerinden biri olan havuç tarator, hem besleyici hem de doyurucu yapısıyla dikkat çekiyor. Rendelenmiş havuçların zeytinyağında kavrulup sarımsaklı yoğurtla buluşturulmasıyla hazırlanan bu lezzet, özellikle meze sofralarının yıldızları arasında gösteriliyor.

Pratik hazırlanışı sayesinde günün her saatinde tüketilebilen havuç tarator, misafir ağırlarken de kurtarıcı tariflerden biri oluyor.

MALZEMELER

4 adet orta boy havuç

2 su bardağı süzme yoğurt veya yoğurt

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için

Ceviz içi

Dereotu (isteğe bağlı)

Zeytinyağı

YAPILIŞI

Havuçları yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve rendelenmiş havuçları ekleyin. Havuçlar yumuşayana kadar yaklaşık 8-10 dakika kavurun. Ardından soğumaya bırakın.

Yoğurdu bir kaba alın. Ezilmiş sarımsakları ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Soğuyan havuçları yoğurtlu karışıma ilave edin ve tüm malzemeleri iyice harmanlayın.

Hazırladığınız havuç taratoru servis tabağına alın. Üzerini ceviz, dereotu ve birkaç damla zeytinyağı ile süsleyerek servis edin.