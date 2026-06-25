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Balkan mutfağından gelen çıtır lezzet: Mekitsa tarifi
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Balkan mutfağından gelen çıtır lezzet: Mekitsa tarifi

25.06.2026 10:29:00
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Haber Merkezi
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Balkan mutfağından gelen çıtır lezzet: Mekitsa tarifi

Balkan mutfağının sevilen hamur işi tariflerinden Mekitsa, kabarık dokusu ve çıtır dış yüzeyiyle kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet katıyor. İşte çıtır çıtır mekitsa tarifi...

Balkan mutfağından gelen çıtır lezzet: Mekitsa tarifi

Kahvaltı sofralarında sıcak ve taze hamur işlerinin yeri her zaman ayrıdır. Kimi zaman peynirle, kimi zaman bal ve reçelle servis edilen kızarmış hamurlar, dünyanın farklı mutfaklarında birbirinden lezzetli yorumlarla karşımıza çıkar. Balkan mutfağının sevilen tariflerinden biri olan Mekitsa, görünümüyle pişiyi andırsa da kendine özgü yumuşak dokusu ve hafif kabarık yapısıyla farklı bir lezzet deneyimi sunar. İşte çıtır çıtır mekitsa tarifi...

Balkan mutfağından gelen çıtır lezzet: Mekitsa tarifi

MEKİTSA TARİFİ

Malzemeler:

1 kilogram un

42 gram yaş maya

1 adet kesme şeker

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıvı yağ

1,5 bardak ılık su

Balkan mutfağından gelen çıtır lezzet: Mekitsa tarifi

MEKİTSA YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabına unu alın ve ortasını havuz şeklinde açın. 

Yaş mayayı küçük parçalara ayırarak unun ortasına yerleştirin.

Kesme şekeri ve yarım bardak ılık suyu ekleyerek maya ve şekerin çözülmesini sağlayın.

Tuz eklediğiniz yoğurdu karışıma ilave edin ve yoğurmaya başlayın.

Kalan ılık suyu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. 

Hamurun hafif yapışkan olması normaldir.

Hazırladığınız hamurun üzerine biraz sıvı yağ sürün. 

Üzerini kapatarak yaklaşık 45-60 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. 

Hamur parçalarını üzeri kapalı şekilde 10-15 dakika daha dinlendirin.

Tavaya sıvı yağı alın ve iyice kızdırın. 

Dinlenen hamurları elinizle hafifçe açın, ortasını delin ve kızgın yağa bırakın.

Mekitsaların her iki tarafını da altın sarısı renk alana kadar kızartın. 

Fazla yağını almak için havlu kağıt üzerine çıkarın.

Sıcak olarak servis edin. 

Afiyet olsun!

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