Balkan mutfağından gelen çıtır lezzet: Mekitsa tarifi

Kahvaltı sofralarında sıcak ve taze hamur işlerinin yeri her zaman ayrıdır. Kimi zaman peynirle, kimi zaman bal ve reçelle servis edilen kızarmış hamurlar, dünyanın farklı mutfaklarında birbirinden lezzetli yorumlarla karşımıza çıkar. Balkan mutfağının sevilen tariflerinden biri olan Mekitsa, görünümüyle pişiyi andırsa da kendine özgü yumuşak dokusu ve hafif kabarık yapısıyla farklı bir lezzet deneyimi sunar. İşte çıtır çıtır mekitsa tarifi...