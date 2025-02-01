Dünya mutfağının göz bebeği sofralarınızda: Baeckeoffe tarifi

Yayınlanma: 01.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 01.02.2025 - 09:37

Fransız mutfağı denildiğinde akla genellikle baget ekmek, kruvasan veya boeuf bourguignon gibi klasikler gelir. Ancak Fransa'nın Alsace bölgesine özgü Baeckeoffe, keşfedilmeyi bekleyen harika bir geleneksel yemektir. Et, sebze ve baharatların bir araya geldiği bu doyurucu güveç, düşük sıcaklıkta uzun saatler pişirilerek muhteşem bir lezzete dönüşür.

BAECKEOFFE TARİFİ

Malzemeler

500 gram dana eti (küp doğranmış)

500 gram kuzu eti (küp doğranmış)

4 adet orta boy patates (ince dilimlenmiş)

2 adet havuç (doğranmış)

2 adet soğan (ince doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 dal kereviz (ince doğranmış)

2 su bardağı beyaz şarap (tercihen Alsace şarabı)

2 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı muskat rendesi

2 adet defne yaprağı

2 dal taze kekik veya biberiye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı