Dünya mutfağının göz bebeği sofralarınızda: Baeckeoffe tarifi
Fransa'nın Alsace bölgesine özgü bir yemek olan Baeckeoffe, uzun saatler boyunca yavaşça pişirilen, bol et ve sebzelerle hazırlanan doyurucu bir güveçtir. Geleneksel olarak ekmek fırınlarında hazırlanan bu yemek, aromatik baharatları ve şarap ile marine edilen etleriyle Fransız mutfağının en lezzetli sırlarından biridir.
Fransız mutfağı denildiğinde akla genellikle baget ekmek, kruvasan veya boeuf bourguignon gibi klasikler gelir. Ancak Fransa'nın Alsace bölgesine özgü Baeckeoffe, keşfedilmeyi bekleyen harika bir geleneksel yemektir. Et, sebze ve baharatların bir araya geldiği bu doyurucu güveç, düşük sıcaklıkta uzun saatler pişirilerek muhteşem bir lezzete dönüşür.
BAECKEOFFE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram dana eti (küp doğranmış)
- 500 gram kuzu eti (küp doğranmış)
- 4 adet orta boy patates (ince dilimlenmiş)
- 2 adet havuç (doğranmış)
- 2 adet soğan (ince doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 dal kereviz (ince doğranmış)
- 2 su bardağı beyaz şarap (tercihen Alsace şarabı)
- 2 su bardağı et suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı muskat rendesi
- 2 adet defne yaprağı
- 2 dal taze kekik veya biberiye
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı
- Dana ve kuzu etini büyük bir kaba alın.
- Üzerine doğranmış soğan, sarımsak, tuz, karabiber, muskat rendesi, defne yaprağı ve taze kekik ekleyin.
- Beyaz şarabı dökerek buzdolabında en az 12 saat boyunca marine edin.
- Patatesleri ince dilimler halinde doğrayın.
- Havuç, kereviz ve soğanları doğrayarak hazır hale getirin.
- Geniş ve derin bir güveç kabının tabanına bir kat patates dizin.
- Üzerine marine edilmiş etlerden bir katman ekleyin.
- Ardından havuç ve kerevizleri serpiştirin.
- Bu işlemi malzemeler bitene kadar kat kat devam ettirin.
- Kalan şaraplı marinasyonu ve et suyunu güveç kabına dökün.
- Üzerini kapatın ve önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 3 saat boyunca yavaşça pişirin.
- Fırından çıkan güveci taze kekik ve kıyılmış maydanoz ile süsleyerek sıcak servis edin.
- Yanında kıtır ekmek ve yeşil salata ile sunabilirsiniz.
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