Almanların tanıdık tatlısı: Nussecken
Alman mutfağı, sadece Bratwurst ve Sauerkraut ile sınırlı değil. Almanya'nın tatlı dünyasına bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? İşte size Almanya'nın en sevilen tatlılarından biri olan Nussecken'in lezzetli dünyası. Bu nefis tatlı, ceviz ve reçel ile kaplı, dörtgen şekilli bir kurabiye ve çay saatlerinin vazgeçilmezi. Nussecken'in yapımı oldukça kolaydır ve kendinizi Almanya'da bir kafe terasında otururken hayal ederken bulabilirsiniz. Şimdi, bu lezzetli Alman tatlısını evinizde denemek için adımları takip edin!
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Alman mutfağının gizli hazinelerinden biri olan Nussecken, ceviz ve reçel ile kaplı enfes bir kurabiye tatlısıdır.
NUSSECKEN TARİFİ
Malzemeler:
Nussecken yapmak için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:
Kurabiye Hamuru:
- 250 gram un
- 125 gram tereyağı (veya margarin)
- 75 gram toz şeker
- 1 paket vanilin şeker veya vanilya özütü
- 1 yumurta
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Kurabiye Üzeri:
- 200 gram fındık veya ceviz (iri çekilmiş)
- 200 gram reçel (örneğin, kayısı veya kırmızı erik reçeli)
- 200 gram çikolata kaplama veya eritilmiş çikolata
Yapılışı:
- Öncelikle fırını 180 dereceye ısıtın ve fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt ile kaplayın.
- Bir karıştırma kabında un, toz şeker ve vanilin şekerini karıştırın. Ardından tereyağı veya margarini ekleyin ve malzemeleri iyice karıştırın.
- Yumurtayı ekleyin ve kabartma tozunu da serpin. Hamuru yoğurarak bir top haline getirin ve buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
- Hamuru buzdolabından çıkarıp merdane ile yaklaşık 1 cm kalınlığında bir dikdörtgen şekli verin. Hamuru tepsinin dibine yerleştirin ve fırında altın rengi olana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
- Fırından çıkan kurabiye tabanını soğumaya bırakın. Ardından reçelini yayın ve üzerine çekilmiş fındık veya ceviz serpin.
- Kurabiyeyi dört eşit kareye kesin ve her bir kareyi üçgenlere bölün.
- Çikolatayı benmari usulü eritin veya çikolata kaplama kullanın ve her üçgenin bir kenarını çikolataya batırın.
- Çikolatalı kenarı kurabiyenin diğer tarafına yerleştirin ve çikolata sertleşene kadar bekleyin.
- Nussecken, çikolata katmanı sertleştikten sonra servis edilmeye hazır. Çay veya kahve eşliğinde tadını çıkarın!
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