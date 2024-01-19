Almanların tanıdık tatlısı: Nussecken

Yayınlanma: 19.01.2024 - 17:48

Güncelleme: 19.01.2024 - 17:48

Alman mutfağının gizli hazinelerinden biri olan Nussecken, ceviz ve reçel ile kaplı enfes bir kurabiye tatlısıdır.

NUSSECKEN TARİFİ

Malzemeler:

Nussecken yapmak için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

Kurabiye Hamuru:

250 gram un

125 gram tereyağı (veya margarin)

75 gram toz şeker

1 paket vanilin şeker veya vanilya özütü

1 yumurta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Kurabiye Üzeri:

200 gram fındık veya ceviz (iri çekilmiş)

200 gram reçel (örneğin, kayısı veya kırmızı erik reçeli)

200 gram çikolata kaplama veya eritilmiş çikolata

Yapılışı: