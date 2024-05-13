Lezzetin incisi: Makaron tarifiyle tatlı bir yolculuk

Yayınlanma: 13.05.2024 - 22:22

Güncelleme: 13.05.2024 - 22:22

Fransız mutfağının zarif ve renkli tatlarından biri olan makaronlar, her lokmasıyla lezzet şöleni yaşatan bir atıştırmalık olarak sofralara konuk oluyor. İncecik kabukları ve yumuşacık iç dolgularıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakan bu lezzetli tatlılar, özel günlerde veya sıradan bir günü renklendirmek için mükemmel bir seçenek. İşte makaron tarifi...

MALZEMELER

Hamur için:

200 gram pudra şekeri

120 gram badem unu

100 gram çırpılmış yumurta akı (yaklaşık 3-4 yumurta)

35 gram granül şeker

Bir tutam tuz

İsteğe bağlı olarak gıda boyası

Krema için:

100 gram beyaz çikolata

100 ml krema

25 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

YAPILIŞI

Fırını 150°C'ye ısıtın. İki fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Badem ununu ve pudra şekerini bir elekten geçirerek karıştırın. İsteğe bağlı olarak bu karışıma gıda boyası ekleyebilirsiniz.

Yumurta akını ve bir tutam tuzu mikserle köpürene kadar çırpın. Granül şekerin yarısını ekleyin ve yumurta akı karışımı sert tepecikler oluşturana kadar çırpın. Kalan şekerin yarısını ekleyin ve karışım parlak ve sert tepeler oluşturana kadar çırpın.

Badem unu karışımını yumurta akı karışımına ekleyin ve spatula ile karıştırın. Hamurun pürüzsüz ve koyu bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Hamuru sıkma torbasına doldurun ve yağlı kağıt üzerine küçük daireler şeklinde sıkın. Daireler arasında yeterli boşluk bırakın çünkü makaronlar pişerken biraz yayılacaklar.

Macaronları oda sıcaklığında 30-40 dakika bekletin. Yüzeyleri hafifçe kuruyunca, hafifçe dokununca yapışmıyorlarsa, fırına verin.

Fırında 15-20 dakika pişirin. Piştikten sonra fırının kapısını hafifçe aralayarak makaronların içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlayın. Daha sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Krema için, beyaz çikolatayı bir kaba koyun. Krema, tereyağı ve vanilya özütünü küçük bir tencerede ısıtın, ancak kaynatmayın. Sıcak krema karışımını beyaz çikolatanın üzerine dökün ve çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Makaronların altına çikolata kremasını sıkın ve diğer bir macaron ile üstünü kapatın.

Makaronları buzdolabında en az bir saat dinlendirin ve servis yapın. Afiyet olsun!