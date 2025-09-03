Amerikalıların gözde kahvaltı lezzeti: Hash Browns

Pek çok insanın kahvaltıda aradığı şey, günün geri kalanı için enerji verecek, doyurucu ve lezzetli bir başlangıçtır. Amerikan kahvaltılarının ikonik lezzeti Hash Browns, tam da bu tanıma uyuyor. Yumurtalı yemeklerin, sosislerin veya bacon'ın mükemmel eşlikçisi olan bu çıtır patatesler, basit bir fikirle olağanüstü bir lezzet sunar. Hazırlanışı ilk başta zor gibi görünse de, doğru teknikle evde de restoran kalitesinde Hash Browns yapmak oldukça kolaydır.
HASH BROWNS TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet büyük patates (haşlanmamış)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz ve karabiber
- İsteğe bağlı: İnce doğranmış soğan, sarımsak tozu
Yapılışı
- Patatesleri Hazırlayın: Patateslerin kabuklarını soyun ve iri rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Rendelenmiş patatesleri bir süzgece alın ve soğuk suyun altında nişastası tamamen gidene kadar durulayın. Suyun berraklaştığını gördüğünüzde durulama işlemini bitirebilirsiniz.
- Suyunu Sıkın: Duruladığınız rendelenmiş patatesleri bir mutfak havlusunun veya temiz bir bezin üzerine yayın. Patateslerin tüm suyunu tamamen sıkın. Bu adım Hash Browns'un çıtır olmasını sağlayacak en önemli aşamadır.
- Harmanlayın: Suyunu iyice sıktığınız rendelenmiş patatesleri bir kaseye alın. Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. İsteğe bağlı olarak ince doğranmış soğan veya sarımsak tozu da ekleyebilirsiniz.
- Kızartın: Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın. Tereyağı ve zeytinyağını ekleyin. Isınan yağa, hazırladığınız patates karışımını yayın ve bir spatula yardımıyla bastırarak düz bir disk veya oval bir şekil verin.
- Pişirin: Patateslerin alt tarafı altın rengi alana ve çıtırlaşana kadar yaklaşık 5-7 dakika pişirin. Ardından, dikkatlice ters çevirin ve diğer tarafı da aynı şekilde çıtırlaşana kadar 5-7 dakika daha pişirin.
- Servis Edin: Fazla yağını almak için Hash Browns'u bir kağıt havlu üzerine koyun ve sıcak servis yapın. Yanında çırpılmış yumurta, sosis veya bacon ile sunarak doyurucu bir Amerikan kahvaltısı tabağı hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!