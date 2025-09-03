Amerikalıların gözde kahvaltı lezzeti: Hash Browns

Pek çok insanın kahvaltıda aradığı şey, günün geri kalanı için enerji verecek, doyurucu ve lezzetli bir başlangıçtır. Amerikan kahvaltılarının ikonik lezzeti Hash Browns, tam da bu tanıma uyuyor. Yumurtalı yemeklerin, sosislerin veya bacon'ın mükemmel eşlikçisi olan bu çıtır patatesler, basit bir fikirle olağanüstü bir lezzet sunar. Hazırlanışı ilk başta zor gibi görünse de, doğru teknikle evde de restoran kalitesinde Hash Browns yapmak oldukça kolaydır.

HASH BROWNS TARİFİ

Malzemeler

2 adet büyük patates (haşlanmamış)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

İsteğe bağlı: İnce doğranmış soğan, sarımsak tozu

Yapılışı