Amerikan mutfağının meşhur sandviçi: Sloppy Joe tarifi

Pratik hazırlanışı ve doyurucu lezzetiyle öne çıkan Sloppy Joe, özellikle ABD'de öğle ve akşam yemeklerinin vazgeçilmez seçeneklerinden biri olarak sofralarda yer alıyor. Yumuşak sandviç ekmeğinin içine doldurulan kıymalı ve soslu harcıyla dikkat çeken bu tarif, hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazanıyor. Peki, Sloppy Joe nasıl yapılır? İşte adım adım Sloppy Joe tarifi...

SLOPPY JOE İÇİN MALZEMELER

İç harcı için:

500 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates püresi

1 yemek kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı Worcestershire sosu (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı hardal

Tuz

Karabiber

Toz kırmızı biber

Servis için:

4 adet hamburger veya sandviç ekmeği

Turşu dilimleri (isteğe bağlı)

Cheddar peyniri (isteğe bağlı)

SLOPPY JOE NASIL YAPILIR?

Tavaya zeytinyağını alın ve ince doğranmış soğan ile biberi yumuşayana kadar soteleyin.

Ezilmiş sarımsağı ekleyip kısa süre kavurun.

Kıymayı ilave ederek suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Salça, domates püresi, ketçap, Worcestershire sosu, hardal ve esmer şekeri ekleyin.

Tuz ve baharatları ilave ederek karıştırın.

Harcı kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirerek kıvam almasını sağlayın.

Sandviç ekmeklerini ortadan ikiye kesin ve hafifçe kızartın.

Hazırladığınız sıcak kıymalı harcı ekmeklerin arasına bolca paylaştırın.

Dilerseniz üzerine cheddar peyniri ve turşu ekleyerek sıcak servis edin.