Hem pratik hem lezzetli: Ispanaklı tavuk sarma tarifi

Günlük yemek menülerine hem sağlıklı hem de gösterişli bir alternatif eklemek isteyenler için ıspanaklı tavuk sarma, lezzeti ve sunumuyla öne çıkan tariflerden biridir. Tavuk göğsünün incecik hazırlanıp ıspanaklı iç harçla sarılması sayesinde hem hafif hem de besleyici bir ana yemek ortaya çıkar. İşte nefis ıspanaklı tavuk sarma tarifi...

ISPANAKLI TAVUK SARMA TARİFİ

Malzemeler

2 adet tavuk göğsü

1 adet kuru soğan

1/3 bağ ıspanak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kahve fincanı rendelenmiş kaşar peyniri

Marine için:

Tuz

Karabiber

Biraz zeytinyağı

Sosu için:

1 su bardağı salçalı su

ISPANAKLI TAVUK SARMA YAPILIŞI

İlk olarak kuru soğanı ince ince doğrayın ve sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun.

Doğranmış ıspanakları tavaya ekleyin ve suyunu çekene kadar birkaç dakika soteleyin.

Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Tavuk göğüslerini enlemesine ikiye kesin ve et döveceği yardımıyla incelterek eşit kalınlığa getirin.

Tavukları zeytinyağı, tuz ve karabiber ile marine edin.

Hazırladığınız ıspanaklı harcı tavukların üzerine paylaştırın.

İç harcın üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin ve tavukları dikkatlice rulo şeklinde sarın.

Açılmaması için kürdanla sabitleyin.

Hazırladığınız tavuk sarmaları fırın kabına yerleştirin.

Üzerlerine salçalı suyu gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Pişmenin son 5 dakikasında üzerlerine kalan rendelenmiş kaşar peynirini serpin ve peynir eriyip kızarana kadar tekrar fırına verin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!