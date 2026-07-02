Dışı kıtır, içi yumuşacık lezzet: Brownie kurabiye tarifi

Çikolata tutkunlarının vazgeçilmez tariflerinden biri olan brownie kurabiye, brownie'nin yoğun aroması ile kurabiyenin kıtır dokusunu aynı tarifte buluşturuyor. Çay saatlerinden özel davetlere kadar her sofraya yakışan bu lezzet, az malzemeyle kısa sürede hazırlanabiliyor. Peki, brownie kurabiye nasıl yapılır? İşte tam kıvamında brownie kurabiye tarifi...

BROWNİE KURABİYE İÇİN MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

50 gram tereyağı

2 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Bir tutam tuz

İsteğe bağlı damla çikolata veya iri doğranmış ceviz

BROWNİE KURABİYE NASIL YAPILIR?

Bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin, ardından ılınmaya bırakın.

Ayrı bir kapta yumurta ve toz şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

Ilınan çikolatalı karışımı yumurtalı karışıma ekleyerek karıştırın.

Un, kakao, vanilin, kabartma tozu ve tuzu eleyerek karışıma ilave edin.

Dilerseniz damla çikolata veya doğranmış cevizi ekleyip spatula ile karıştırın.

Hazırladığınız hamuru yaklaşık 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine kaşık yardımıyla aralıklı olarak hamurdan bırakın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri tepside birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis tabağına alın.