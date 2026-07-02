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Yazın favori lezzeti: Fırında baharatlı süt mısır tarifi

Yazın favori lezzeti: Fırında baharatlı süt mısır tarifi

2.07.2026 19:52:00
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Haber Merkezi
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Yazın favori lezzeti: Fırında baharatlı süt mısır tarifi

Dışı hafif kızarmış, içi yumuşacık dokusuyla fırında baharatlı süt mısır, hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık alternatifi sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz fırında baharatlı süt mısır tarifi...
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Yaz aylarının sevilen lezzetlerinden süt mısır, bu kez fırında baharatlarla buluşarak farklı bir lezzete dönüşüyor. Tereyağı, zeytinyağı ve çeşitli baharatlarla harmanlanan mısırlar, fırında pişirilerek dışı hafif çıtır, içi ise sulu ve yumuşak bir kıvam kazanıyor. İster ara öğünde ister mangal sofralarının yanında servis edebileceğiniz bu tarif, kısa sürede hazırlanmasıyla da öne çıkıyor. Peki, fırında baharatlı süt mısır nasıl yapılır? İşte adım adım tarifi...

FIRINDA BAHARATLI SÜT MISIR İÇİN MALZEMELER

  • 4 adet süt mısır
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı füme toz biber
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • İnce kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)

FIRINDA BAHARATLI SÜT MISIR NASIL YAPILIR?

Fırını 200 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın.

Süt mısırların kabuklarını ve püsküllerini temizleyip yıkayın.

Eritilmiş tereyağı ile zeytinyağını bir kasede karıştırın.

Toz kırmızı biber, füme toz biber, sarımsak tozu, kekik, karabiber ve tuzu ekleyerek sos hazırlayın.

Hazırladığınız sosu bir fırça yardımıyla mısırların her tarafına sürün.

Mısırları yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Pişirme sırasında mısırları birkaç kez çevirerek her tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

Fırından çıkan mısırları isteğe göre ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek sıcak servis edin.

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