Anadolu'dan günümüze taşınan miras: Kavut tarifi

Türk mutfağının köklü tarifleri arasında yer alan kavut, Anadolu’nun farklı yörelerinde “kavurma unu” ya da “kavrulmuş un helvası” olarak da biliniyor. Basit malzemelerle yapılan bu yemek, hem ekonomik hem de besleyici olmasıyla geçmişte halk mutfağının temel taşlarından biriydi. Yüzyıllardır aktarılan tarif, günümüzde unutulmaya yüz tutsa da köylerde hâlen varlığını sürdürüyor.
KAVUT TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım su bardağı toz şeker (isteğe göre bal ya da pekmez)
- 2,5 su bardağı sıcak su veya süt
- Bir tutam tuz
Yapılışı
- Tereyağı ve sıvı yağı tencerede eritin.
- Unu ekleyin ve kısık ateşte rengi dönene kadar kavurun. (Altın sarısı kahverengi arası olmalı.)
- Şeker ve tuzu ekleyin.
- Üzerine azar azar sıcak su veya süt ilave ederek karıştırın.
- Kıvamı koyulaşıp helva gibi toplanınca ocaktan alın.
- Sıcak olarak kaselere paylaştırın.