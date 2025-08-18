Anadolu'dan günümüze taşınan miras: Kavut tarifi

Türk mutfağının köklü tarifleri arasında yer alan kavut, Anadolu’nun farklı yörelerinde “kavurma unu” ya da “kavrulmuş un helvası” olarak da biliniyor. Basit malzemelerle yapılan bu yemek, hem ekonomik hem de besleyici olmasıyla geçmişte halk mutfağının temel taşlarından biriydi. Yüzyıllardır aktarılan tarif, günümüzde unutulmaya yüz tutsa da köylerde hâlen varlığını sürdürüyor.

KAVUT TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı toz şeker (isteğe göre bal ya da pekmez)

2,5 su bardağı sıcak su veya süt

Bir tutam tuz

Yapılışı