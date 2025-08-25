Anadolu kahvaltılarının unutulmuş lezzeti: Cızlak tarifi

Bugün çoğu kişi adını duymasa da cızlak, Anadolu’da özellikle İç Anadolu ve Karadeniz köylerinde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biriydi. Sacda ya da tavada pişirilerek yapılan bu hamur işi, krep ve pankeki andırıyor ama kıvamı ve lezzetiyle onlardan ayrılıyor. Yanında peynir, bal veya pekmezle servis edildiğinde doyurucu bir kahvaltı alternatifi sunuyor.

CIZLAK TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı un

1,5 su bardağı süt (veya su)

1 yumurta

1 tatlı kaşığı kuru maya (veya kabartma tozu)

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı