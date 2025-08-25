Anadolu kahvaltılarının unutulmuş lezzeti: Cızlak tarifi

Bugün çoğu kişi adını duymasa da cızlak, Anadolu’da özellikle İç Anadolu ve Karadeniz köylerinde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biriydi. Sacda ya da tavada pişirilerek yapılan bu hamur işi, krep ve pankeki andırıyor ama kıvamı ve lezzetiyle onlardan ayrılıyor. Yanında peynir, bal veya pekmezle servis edildiğinde doyurucu bir kahvaltı alternatifi sunuyor.
CIZLAK TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 1,5 su bardağı süt (veya su)
- 1 yumurta
- 1 tatlı kaşığı kuru maya (veya kabartma tozu)
- Yarım çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı
- Geniş bir kapta un, süt, yumurta, tuz ve mayayı çırpın, koyu boza kıvamında bir hamur elde edin.
- Hamuru 30 dakika mayalanmaya bırakın (kabartma tozu kullanıyorsanız dinlenmeye gerek yok).
- Tavayı hafifçe yağlayın, kepçeyle hamurdan alın ve tavaya dökün.
- İki tarafı da kızarana kadar pişirin.
- Üzerine tereyağı sürüp bal, peynir ya da reçelle servis edin.