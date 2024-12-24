Anadolu mutfağından bir lezzet klasiği: Kuru patlıcan dolması

Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:29

Güncelleme: 24.12.2024 - 09:29

İster özel misafirleriniz için isterseniz de günlük öğünlerinizde hazırlayabileceğiniz kuru patlıcan dolması, geleneksel lezzetlere özlem duyanlar için birebirdir.

Malzemeler

Dolma için:

20 adet kuru patlıcan

1,5 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım su bardağı su

Pişirme için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2-3 su bardağı sıcak su

Hazırlık Aşamaları

1. Kuru Patlıcanları Haşlayın:

Kuru patlıcanları büyük bir tencerede kaynar suyun içinde 10-15 dakika kadar yumuşayana dek haşlayın. Daha sonra suyunu süzüp soğumaya bırakın.

2. İç Harcı Hazırlayın:

Bir kapta doğranmış soğan, sarımsak, pirinç, salçalar, zeytinyağı, baharatlar ve nar ekşisini karıştırın. Harcın üzerine yarım su bardağı su ekleyerek iyice karıştırın.

3. Patlıcanları Doldurun:

Haşlanmış patlıcanların içini, hazırladığınız harçla çok sıkı olmayacak şekilde doldurun. Ağız kısmını hafifçe bastırarak kapatın.

4. Dolmaları Dizip Sos Hazırlayın:

Dolmaları tencereye dik şekilde yerleştirin. Üzerine zeytinyağı, salça ve sıcak su karışımını dökün. Dolmaların suyun içinde kalmasını sağlamak için üzerini bir tabakla kapatabilirsiniz.

5. Pişirme:

Tencereyi orta ateşte kaynamaya bırakın, ardından kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Dolmaların yumuşadığını kontrol ettikten sonra ocaktan alın.