Anadolu mutfağından bir lezzet klasiği: Kuru patlıcan dolması
Kuru patlıcan dolması, Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olup, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sofraların baş tacıdır. Kurutulmuş patlıcanların içini nefis bir harçla doldurarak hazırlanan bu yemek, baharatların ve nar ekşisinin uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.
İster özel misafirleriniz için isterseniz de günlük öğünlerinizde hazırlayabileceğiniz kuru patlıcan dolması, geleneksel lezzetlere özlem duyanlar için birebirdir.
Malzemeler
Dolma için:
- 20 adet kuru patlıcan
- 1,5 su bardağı pirinç
- 2 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- Yarım su bardağı su
Pişirme için:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2-3 su bardağı sıcak su
Hazırlık Aşamaları
1. Kuru Patlıcanları Haşlayın:
Kuru patlıcanları büyük bir tencerede kaynar suyun içinde 10-15 dakika kadar yumuşayana dek haşlayın. Daha sonra suyunu süzüp soğumaya bırakın.
2. İç Harcı Hazırlayın:
Bir kapta doğranmış soğan, sarımsak, pirinç, salçalar, zeytinyağı, baharatlar ve nar ekşisini karıştırın. Harcın üzerine yarım su bardağı su ekleyerek iyice karıştırın.
3. Patlıcanları Doldurun:
Haşlanmış patlıcanların içini, hazırladığınız harçla çok sıkı olmayacak şekilde doldurun. Ağız kısmını hafifçe bastırarak kapatın.
4. Dolmaları Dizip Sos Hazırlayın:
Dolmaları tencereye dik şekilde yerleştirin. Üzerine zeytinyağı, salça ve sıcak su karışımını dökün. Dolmaların suyun içinde kalmasını sağlamak için üzerini bir tabakla kapatabilirsiniz.
5. Pişirme:
Tencereyi orta ateşte kaynamaya bırakın, ardından kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Dolmaların yumuşadığını kontrol ettikten sonra ocaktan alın.
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