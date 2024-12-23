Azerbaycan mutfağının enfes lezzeti: Piti yemeği tarifi

Yayınlanma: 23.12.2024 - 19:53

Güncelleme: 23.12.2024 - 19:53

Azerbaycan mutfağı, zengin tarihi ve coğrafi etkilerle şekillenmiş bir kültür hazinesidir. Bu mutfağın az bilinen ancak vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan piti, hem yapım yöntemi hem de lezzetiyle öne çıkar. Yavaş pişirme tekniğiyle hazırlanan bu yemek, koyun eti, nohut ve özel baharatlarla toprak kaplarda hazırlanır. Piti, sadece bir yemek değil, Azerbaycan’ın geleneksel sofralarının ruhunu yansıtan bir sanat eseri gibidir.

PİTİ TARİFİ

Malzemeler

500 gr koyun eti (kemikli)

1 su bardağı nohut (geceden ıslatılmış)

5-6 adet kestane (kabukları soyulmuş)

1 adet soğan (dörde bölünmüş)

2 yemek kaşığı kuyruk yağı (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı zerdeçal

Tuz ve karabiber

Su (yemeği kaplayacak kadar)

Yapılışı: