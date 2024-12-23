Azerbaycan mutfağının enfes lezzeti: Piti yemeği tarifi
Azerbaycan mutfağının az bilinen incilerinden biri olan piti, geleneksel tarif ve pişirme yöntemiyle dikkat çekiyor. Toprak kaplarda ağır ağır pişen bu eşsiz yemek, lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte piti yemeğinin köklü geçmişi ve tarifi!
Azerbaycan mutfağı, zengin tarihi ve coğrafi etkilerle şekillenmiş bir kültür hazinesidir. Bu mutfağın az bilinen ancak vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan piti, hem yapım yöntemi hem de lezzetiyle öne çıkar. Yavaş pişirme tekniğiyle hazırlanan bu yemek, koyun eti, nohut ve özel baharatlarla toprak kaplarda hazırlanır. Piti, sadece bir yemek değil, Azerbaycan’ın geleneksel sofralarının ruhunu yansıtan bir sanat eseri gibidir.
PİTİ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr koyun eti (kemikli)
- 1 su bardağı nohut (geceden ıslatılmış)
- 5-6 adet kestane (kabukları soyulmuş)
- 1 adet soğan (dörde bölünmüş)
- 2 yemek kaşığı kuyruk yağı (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- Tuz ve karabiber
- Su (yemeği kaplayacak kadar)
Yapılışı:
- Nohutları bir gece önceden ılık suya koyarak yumuşatın. Kestaneleri haşlayarak kabuklarını soyun.
- Toprak kapların altına etleri yerleştirin. Üzerine nohut, kestane ve soğanları ekleyin. Baharatları serpiştirin ve malzemelerin üzerini kaplayacak kadar su ekleyin.
- Kapların üzerini kapatarak düşük ateşte 4-5 saat kadar pişirin. Bu süreçte yemek yavaş yavaş pişecek ve tüm malzemeler birbiriyle harmanlanacaktır.
- Yemeğin suyunu ayrı bir kaseye alın ve ekmekle tüketin.
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