Anadolu mutfağından üzlemeli pilav tarifi

Anadolu mutfağının en özel pilavlarından biri olan üzlemeli pilav, et ve baharatların mükemmel uyumuyla sofralara lezzet katıyor. İşte adım adım tarifi!

Anadolu mutfağından üzlemeli pilav tarifi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:27

Anadolu mutfağında pilavın yeri ayrıdır, ancak üzlemeli pilav bambaşka bir lezzet sunar. Et suyu ve baharatlarla harmanlanan bu özel pilav, özellikle özel günlerde ve misafir sofralarında sıkça tercih edilir. Peki, bu nefis pilav nasıl yapılır? İşte tarifi!

Malzemeler

  • 2 su bardağı pirinç
  • 250 g kuşbaşı et (tercihen dana veya kuzu)
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 su bardağı et suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

Yapılışı

Eti Hazırlayın: Kuşbaşı eti tencereye alın ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine doğranmış soğanı ekleyerek yumuşayana kadar pişirin.

Pirinçleri Yıkayın: Pirinci nişastasından arındırmak için birkaç kez yıkayıp süzün.

Pilavı Pişirin: Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alın, dolmalık fıstıkları ekleyip hafifçe kavurun. Ardından pirinci ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun.

Lezzetlendirin: Kavrulmuş etleri ve baharatları pirince ekleyin, ardından sıcak et suyunu ilave edin.

Demlendirin: Pilavı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra kapağın altına havlu kağıt koyup 10-15 dakika dinlendirin.


Etiketler: #üzlemeli pilav

İlgili Haberler

Türk mutfağının besleyici lezzeti: Zeytinyağlı Kuru Börülce tarifi

Türk mutfağının besleyici lezzeti: Zeytinyağlı Kuru Börülce tarifi
Kahvaltıların en sevilen yemeği: Menemen tarifi

Kahvaltıların en sevilen yemeği: Menemen tarifi
Milföyden kolay ve lezzetli kahvaltılık tarifi

Milföyden kolay ve lezzetli kahvaltılık tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler