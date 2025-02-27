Anadolu mutfağından üzlemeli pilav tarifi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:27

Güncelleme: 27.02.2025 - 12:27

Anadolu mutfağında pilavın yeri ayrıdır, ancak üzlemeli pilav bambaşka bir lezzet sunar. Et suyu ve baharatlarla harmanlanan bu özel pilav, özellikle özel günlerde ve misafir sofralarında sıkça tercih edilir. Peki, bu nefis pilav nasıl yapılır? İşte tarifi!

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

250 g kuşbaşı et (tercihen dana veya kuzu)

1 adet soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

Yapılışı

Eti Hazırlayın: Kuşbaşı eti tencereye alın ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine doğranmış soğanı ekleyerek yumuşayana kadar pişirin.

Pirinçleri Yıkayın: Pirinci nişastasından arındırmak için birkaç kez yıkayıp süzün.

Pilavı Pişirin: Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alın, dolmalık fıstıkları ekleyip hafifçe kavurun. Ardından pirinci ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun.

Lezzetlendirin: Kavrulmuş etleri ve baharatları pirince ekleyin, ardından sıcak et suyunu ilave edin.

Demlendirin: Pilavı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra kapağın altına havlu kağıt koyup 10-15 dakika dinlendirin.