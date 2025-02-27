Türk mutfağının besleyici lezzeti: Zeytinyağlı Kuru Börülce tarifi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:37

Güncelleme: 27.02.2025 - 11:37

Türk mutfağında zeytinyağlı yemekler hem sağlıklı hem de lezzetli olmasıyla öne çıkar. Kuru börülce yemeği, düşük kalorili, yüksek proteinli ve lif açısından zengin bir besin kaynağıdır. Sindirim sistemini düzenleyen, uzun süre tok tutan ve enerji veren bu yemek, özellikle vejetaryen ve sağlıklı beslenmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.

Zeytinyağlı Kuru Börülce Yemeği Tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı kuru börülce

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 adet havuç (halka halka doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet kırmızı kapya biber (doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

3 su bardağı sıcak su

1/2 limonun suyu

1 avuç kıyılmış maydanoz (servis için)

Yapılış