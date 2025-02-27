Türk mutfağının besleyici lezzeti: Zeytinyağlı Kuru Börülce tarifi
Protein ve lif açısından zengin olan kuru börülce, zeytinyağıyla birleşerek hafif ve besleyici bir ana yemek haline geliyor. Türk mutfağının sağlıklı ve doyurucu tariflerinden biri olan bu yemek, sofralarınıza lezzet katacak!
Türk mutfağında zeytinyağlı yemekler hem sağlıklı hem de lezzetli olmasıyla öne çıkar. Kuru börülce yemeği, düşük kalorili, yüksek proteinli ve lif açısından zengin bir besin kaynağıdır. Sindirim sistemini düzenleyen, uzun süre tok tutan ve enerji veren bu yemek, özellikle vejetaryen ve sağlıklı beslenmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.
Zeytinyağlı Kuru Börülce Yemeği Tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı kuru börülce
- 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 2 adet havuç (halka halka doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 adet kırmızı kapya biber (doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 3 su bardağı sıcak su
- 1/2 limonun suyu
- 1 avuç kıyılmış maydanoz (servis için)
Yapılış
- Kuru börülceleri bir gece önceden suya koyup bekletin.
- Ertesi gün, suyunu süzün ve kaynar suda 15 dakika haşlayarak süzün.
- Tencereye zeytinyağını ekleyin ve soğanları pembeleşene kadar kavurun.
- Havuçları, kırmızı biberi ve sarımsağı ekleyerek birkaç dakika daha soteleyin.
- Domates salçasını ekleyip karıştırın.
- Tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi ilave edin.
- 4. Börülceleri ve Suyu Ekleyin
- Haşlanmış börülceleri ekleyerek karıştırın.
- Üzerine 3 su bardağı sıcak su ekleyerek kapağını kapatın.
- Orta ateşte yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Yemek piştikten sonra limon suyunu ekleyerek karıştırın.
- Üzerine kıyılmış maydanoz serperek servis edin.
- Ilık veya soğuk olarak tüketebilirsiniz.
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