Milföyden kolay ve lezzetli kahvaltılık tarifi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:43

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:43

Kahvaltıya farklı ve pratik bir alternatif arayanlar için milföy hamuru harika bir kurtarıcıdır. İç harcını damak zevkinize göre peynir, sucuk, zeytin veya reçelle doldurabileceğiniz bu tarif, dakikalar içinde hazırlanarak sıcak ve lezzetli bir kahvaltı sunmanızı sağlar. Üstelik yapımı oldukça kolay!

Malzemeler

6 adet milföy hamuru

1 yumurta sarısı (üzeri için)

100 gr beyaz peynir veya kaşar peyniri

5-6 dilim sucuk veya salam (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

Çörek otu veya susam (üzeri için)

Yapılışı

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 5-10 dakika bekletin, hafifçe yumuşamalarını sağlayın.

Bir milföy karesinin içine ezilmiş beyaz peynir veya kaşar peyniri koyun. Üzerine sucuk ya da salam ekleyebilirsiniz.

Milföyleri üçgen ya da dikdörtgen şekilde kapatıp kenarlarını çatal yardımıyla bastırarak iyice kapatın.

Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu veya susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika, üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

Sıcak servis yapın ve çay eşliğinde keyfini çıkarın!