Kahvaltıların en sevilen yemeği: Menemen tarifi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:02

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:02

Türk kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden biri olan menemen, hem besleyici hem de pratik bir lezzettir. Genellikle yumurta, domates ve biberle hazırlanan bu geleneksel yemek, lor peyniri ve ceviz eklenerek daha da sağlıklı bir hale getirilebilir.

Lorlu ve Cevizli Menemen Tarifi

Malzemeler:

3 adet yumurta

3 adet domates (rendelenmiş veya küçük doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

50 gram lor peyniri

2 yemek kaşığı ceviz içi (iri dövülmüş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

1 dal taze maydanoz veya dereotu (isteğe bağlı)

Yapılış