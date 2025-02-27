Kahvaltıların en sevilen yemeği: Menemen tarifi
Türk mutfağının en sevilen kahvaltı yemeklerinden biri olan menemen, lor peyniri ve cevizle daha sağlıklı ve doyurucu hale geliyor! İşte lezzetiyle kahvaltıya farklı bir tat katacak lorlu ve cevizli menemen tarifi.
Türk kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden biri olan menemen, hem besleyici hem de pratik bir lezzettir. Genellikle yumurta, domates ve biberle hazırlanan bu geleneksel yemek, lor peyniri ve ceviz eklenerek daha da sağlıklı bir hale getirilebilir.
Lorlu ve Cevizli Menemen Tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 3 adet domates (rendelenmiş veya küçük doğranmış)
- 1 adet yeşil biber (doğranmış)
- 50 gram lor peyniri
- 2 yemek kaşığı ceviz içi (iri dövülmüş)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1 dal taze maydanoz veya dereotu (isteğe bağlı)
Yapılış
- Tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın.
- Doğranmış yeşil biberleri ekleyerek hafifçe yumuşayana kadar soteleyin.
- Domatesleri ekleyin, tuz ve baharatları ilave ederek birkaç dakika pişirin.
- Yumurtaları ayrı bir kasede çırpın.
- Pişmekte olan domatesli karışıma çırpılmış yumurtaları ekleyin ve hafifçe karıştırın.
- Lor peynirini ve ceviz içini üzerine serpiştirin.
- Yumurtalar istenilen kıvama gelene kadar kısık ateşte pişirin.
- Daha yumuşak bir kıvam için sık sık karıştırabilir, daha yoğun bir kıvam için yumurtaların hafifçe katılaşmasını bekleyebilirsiniz.
- Üzerine doğranmış maydanoz veya dereotu ekleyerek sıcak servis yapın.
- Yanında tam buğday ekmeği veya kepekli ekmekle tüketerek sağlıklı bir kahvaltı tamamlayabilirsiniz.
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