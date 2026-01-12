Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Beyran çorbası tarifi

Beyran çorbası, geleneksel olarak sabah erken saatlerde tüketilen ve ana yemek yerine geçen özel tarifler arasında yer alıyor. Gaziantep’te ustalık gerektiren bu çorba, yüksek ateşte kısa sürede hazırlanmasıyla dikkat çekiyor. Ev mutfağında da temel kurallara uyulduğunda özgün lezzetine yakın bir sonuç alınabiliyor.
BEYRAN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 300 gram haşlanmış kuzu eti (didiklenmiş)
- 6 su bardağı kemik suyu
- 3 yemek kaşığı pirinç
- 3 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı
- Pirinci yıkayıp süzün.
- Sarımsakları ince ince dövün.
- Küçük bir tencereye kemik suyunu alın ve kaynatın.
- Pirinci ekleyip yumuşayana kadar pişirin.
- Didiklenmiş etleri tencereye ilave edin.
- Ayrı bir tavada tereyağını eritip pul biberi ekleyin.
- Yağı çorbaya ilave edin.
- Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip yüksek ateşte kısa süre kaynatın.