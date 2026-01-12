Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Beyran çorbası tarifi

Beyran çorbası, geleneksel olarak sabah erken saatlerde tüketilen ve ana yemek yerine geçen özel tarifler arasında yer alıyor. Gaziantep’te ustalık gerektiren bu çorba, yüksek ateşte kısa sürede hazırlanmasıyla dikkat çekiyor. Ev mutfağında da temel kurallara uyulduğunda özgün lezzetine yakın bir sonuç alınabiliyor.

BEYRAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

300 gram haşlanmış kuzu eti (didiklenmiş)

6 su bardağı kemik suyu

3 yemek kaşığı pirinç

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz

Karabiber

Yapılışı