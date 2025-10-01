Anadolu mutfağının geleneksel lezzeti: Kıymalı Tirit tarifi

Tirit, Anadolu’nun köklü mutfak kültüründe önemli bir yere sahip. Özellikle bayatlayan ekmekleri değerlendirmek için yapılan bu yemek, kıymayla birleşince sofraların baş tacı oluyor. Üzerine dökülen bol tereyağıyla lezzeti katlanan kıymalı tirit, hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu yapısıyla akşam sofraları için mükemmel bir seçenek.
KIYMALI TİRİT TARİFİ
Malzemeler
- 300 gr kıyma
- 4–5 dilim bayat ekmek (tercihen pide veya somun)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet kuru soğan
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1,5 su bardağı et veya tavuk suyu
- Tuz, karabiber, pul biber
- Üzeri için: 2 yemek kaşığı tereyağı + kırmızı pul biber
Yapılışı
- Soğanı yemeklik doğrayın, sıvı yağda pembeleştirin. Ardından kıymayı ekleyip kavurun.
- Kıyma suyunu çekince domates ve biber salçasını ekleyip karıştırın. Tuz ve baharatlarla lezzetlendirin.
- Et suyunu ekleyerek birkaç dakika kaynatın, harcı kenara alın.
- Bayat ekmekleri küp küp doğrayın ve fırında ya da tavada hafif kızartın.
- Servis tabağına ekmekleri yerleştirin, üzerine kıymalı sosu gezdirin.
- Son olarak tereyağını eritip pul biberle kızdırın, yemeğin üzerinde gezdirin.