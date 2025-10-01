Anadolu mutfağının geleneksel lezzeti: Kıymalı Tirit tarifi

Tirit, Anadolu’nun köklü mutfak kültüründe önemli bir yere sahip. Özellikle bayatlayan ekmekleri değerlendirmek için yapılan bu yemek, kıymayla birleşince sofraların baş tacı oluyor. Üzerine dökülen bol tereyağıyla lezzeti katlanan kıymalı tirit, hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu yapısıyla akşam sofraları için mükemmel bir seçenek.

KIYMALI TİRİT TARİFİ

Malzemeler

300 gr kıyma

4–5 dilim bayat ekmek (tercihen pide veya somun)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı et veya tavuk suyu

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için: 2 yemek kaşığı tereyağı + kırmızı pul biber

Yapılışı