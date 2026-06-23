Anadolu mutfağının gizli kalmış lezzeti: Yağ somunu tarifi

Konya denildiğinde akla ilk olarak etli ekmek gelse de, yağ somunu da şehrin köklü mutfak kültürünün önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle fırınlarda taş taban üzerinde pişirilen yağ somunu, çıtır hamuru ve tereyağının yoğun aromasıyla dikkat çekiyor. Günümüzde peynirli, sucuklu ve kaşarlı çeşitleri bulunsa da geleneksel tarifin temelinde tereyağı ve peynir yer alıyor.

MALZEMELER

Hamuru için

4 su bardağı un

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1,5 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için

100 gram tereyağı

200 gram beyaz peynir veya Konya küflü peyniri

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında un, maya, tuz ve şekeri karıştırın. Ilık suyu ve zeytinyağını ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru birkaç bezeye ayırın ve her birini ince, oval şekilde açın. Eritilmiş tereyağını hamurun üzerine sürün. Ardından ufalanmış beyaz peyniri ve isteğe bağlı olarak kaşar peynirini serpiştirin.

Hazırladığınız hamurları önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Kenarları kızarıp çıtırlaşmaya başladığında fırından çıkarın.

Sıcak servis edilen yağ somununun üzerine isteğe bağlı olarak biraz daha tereyağı sürerek lezzetini artırabilirsiniz.