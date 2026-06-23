Dışarıdan almaya gerek yok: Ev yapımı glütensiz ekmek tarifi

Buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten proteini, bazı kişilerde sindirim sorunlarına yol açabilir. Özellikle çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan kişiler için glütensiz beslenme önemli bir gereklilik haline gelirken, son yıllarda glütensiz ürünlere olan ilgi de arttı. Evde hazırlanan glütensiz ekmek ise katkı maddesi içermemesi ve kullanılan malzemelerin kontrol edilebilmesi açısından pratik bir alternatif oluşturuyor. İşte yumuşak dokulu ve lezzetli glütensiz ekmek tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı glütensiz un karışımı

1 su bardağı pirinç unu veya badem unu

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı bal veya şeker

2 adet yumurta

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı ılık süt veya bitkisel süt

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Üzeri için susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Öncelikle kuru mayayı ılık su ve bal ile karıştırarak birkaç dakika bekletin. Ayrı bir kapta glütensiz un karışımı, pirinç unu ve tuzu harmanlayın.

Un karışımının üzerine yumurtaları, sütü, zeytinyağını ve elma sirkesini ekleyin. Ardından mayalı karışımı da ilave ederek homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Glütensiz hamurlar, klasik ekmek hamurları gibi yoğrulabilir bir kıvama sahip olmayabilir. Daha yoğun ve kek hamurunu andıran bir yapıda olması normaldir.

Hazırladığınız hamuru yağlanmış ekmek kalıbına aktarın. Üzerini kapatarak yaklaşık 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-45 dakika pişirin. Fırından çıkan ekmeği dilimlemeden önce tamamen soğumasını bekleyin.

GLÜTENSİZ EKMEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Glütensiz unlar, buğday unundaki elastik yapıyı sağlamadığı için ekmeğin kıvamını desteklemek önemlidir. Hamura eklenen elma sirkesi ve yumurta, ekmeğin daha iyi kabarmasına ve dağılmayan bir yapıya sahip olmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca kullanılan un karışımı lezzeti doğrudan etkiler. Pirinç unu, badem unu, karabuğday unu veya nohut unu gibi farklı alternatifler bir arada kullanılarak damak zevkine uygun tarifler hazırlanabilir.