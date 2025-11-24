Anadolu mutfağının şifa dolu lezzeti: Yuvalama çorbası tarifi

Yuvalama çorbası, özellikle Anadolu mutfağının şifa veren lezzetlerinden biridir. İçindeki bulgur ve kıymalı yuvalar, hem doyurucu hem de besleyici bir öğün sunar. Pratik ve lezzetli yapısıyla aile sofralarının favorisi olacak bu çorbayı, adım adım tarifimizle hazırlayabilirsiniz. Peki, Anadolu mutfağının bu şifa dolu lezzeti nasıl yapılır? İşte, enfes yuvalama çorbası tarifi...

YUVALAMA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

200 gr kıyma

1 çay bardağı ince bulgur

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 litre tavuk veya et suyu

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

YUVALAMA ÇORBASI YAPILIŞI

Kıyma, bulgur, yumurta, tuz ve karabiberi bir kasede iyice yoğurun.

Küçük parçalar kopararak yuvarlayın ve kenarda bekletin.

Tereyağını tencerede eritin ve un ekleyip kavurun.

İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar soteleyin.

Tavuk veya et suyunu yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.

Hazırladığınız yuvalaları çorbaya tek tek bırakın.

Kısık ateşte yuvalalar pişene kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın.

Nane ve kırmızı biberi ekleyerek son 2 dakika daha pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Yanında taze ekmek veya limon dilimleriyle sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!