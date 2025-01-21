Anadolu mutfağının tatlı bombası: Revani tarifi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 19:51

Güncelleme: 21.01.2025 - 19:51

Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan revani, irmikli keki ve tatlı şerbetiyle hem hafif hem de doyurucu bir lezzet sunar. Bayram sofralarından özel davetlere kadar pek çok ortamda severek tüketilen bu tatlıyı evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

REVANİ TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Şerbet için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Yapılışı