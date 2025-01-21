Anadolu mutfağının tatlı bombası: Revani tarifi
İrmik ve şerbetin buluştuğu klasik bir Türk tatlısı olan revani her sofranın en sevilen lezzetlerinden biri olarak biliniyor.
Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan revani, irmikli keki ve tatlı şerbetiyle hem hafif hem de doyurucu bir lezzet sunar. Bayram sofralarından özel davetlere kadar pek çok ortamda severek tüketilen bu tatlıyı evde kolayca hazırlayabilirsiniz.
REVANİ TARİFİ
Malzemeler
Kek için:
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin (isteğe bağlı)
Şerbet için:
- 2,5 su bardağı su
- 2 su bardağı toz şeker
- Yarım limonun suyu
Yapılışı
- Bir tencereye su ve şekeri koyun, orta ateşte kaynatın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Bir kapta yumurta ve şekeri köpük köpük olana dek çırpın. Ardından yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Un, irmik, kabartma tozu ve vanilini ayrı bir kapta karıştırın. Ardından sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyip tüm malzemeler homojen olana kadar karıştırın.
- Hazırladığınız hamuru yağlanmış fırın tepsisine dökün. 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri altın rengini alana kadar pişirin.
- Fırından çıkan revaniyi dilimleyin ve ilk sıcaklığı geçince üzerine soğumuş şerbeti gezdirin. Tatlının şerbeti iyice çekmesi için en az 1-2 saat dinlendirin.
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