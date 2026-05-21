Anadolu’nun en eski lezzetlerinden biri: Lavaş ekmeği tarifi

Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan lavaş ekmeği, özellikle Anadolu, Ermenistan, İran ve Orta Asya mutfağında önemli bir yere sahip. Geleneksel olarak tandırda pişirilen ince hamur ekmeği, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde de yer alıyor. Günümüzde dürümden kahvaltıya kadar pek çok öğünde kullanılan lavaş, evde de kolayca hazırlanabiliyor.

LAVAŞ EKMEĞİNİN TARİHİ

Lavaşın geçmişinin yaklaşık 6 bin yıl öncesine dayandığı düşünülüyor. Göçebe toplumların pratik şekilde tüketebildiği ince ekmeklerden biri olan lavaş, uzun süre dayanabilmesi nedeniyle tarih boyunca yaygın şekilde kullanıldı. Geleneksel tandırlarda pişirilen bu ekmek, yıllar içinde Anadolu ve çevre coğrafyalarda temel besinlerden biri haline geldi.

2014 yılında lavaş yapımı ve kültürü, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edildi.

LAVAŞ EKMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

LAVAŞ EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Ilık suyun içine maya ve şeker eklenerek birkaç dakika bekletilir. Ardından un, tuz ve sıvı yağ ilave edilerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur.

Hamur üzeri kapatılarak yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır. Mayalanan hamur bezelere ayrılır ve ince şekilde açılır.

Isıtılmış yapışmaz tava ya da sac üzerinde her iki tarafı kısa süre pişirilir. Lavaşların kurumasını önlemek için pişirme sonrası üzeri temiz bir bezle örtülür. Sıcak ya da ılık şekilde servis edilir.