Kafelerin lüks kahvaltısı: Croque Madame tarifi...

Dünya mutfağının en havalı, en doyurucu ve en "suçlu" kahvaltılıklarından biri olan Croque Madame, aslında tost kültürünün ulaşabileceği en üst nokta... Evdeki malzemelerle kolayca hazırlanan ama sunumuyla şef elinden çıkmış gibi duran bu gösterişli lezzet, kahvaltıda sıradanlıktan sıkılanlar için gerçek bir devrim! İşte tarif...

MALZEMELER (2 KİŞİLİK)

Tostun Temeli İçin:

4 dilim kalın kesim tost ekmeği (Tercihen ekşi mayalı veya brioche ekmeği)

2 tatlı kaşığı oda sıcaklığında tereyağı (Ekmeklere sürmek için)

1 tatlı kaşığı hardal (İsteğe bağlı, ancak orijinal lezzetin sırrıdır)

4-6 dilim dana füme et (veya hindi füme/jambon)

1,5 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri (Orijinali gravyer veya emmental peyniridir)

Üzeri için 2 adet yumurta ve pişirmek için 1 tatlı kaşığı tereyağı

İpeksi Beşamel Sos İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı soğuk süt

Çeyrek çay kaşığı tuz ve karabiber

İsteğe bağlı: Bir tutam muskat cevizi rendesi

ADIM ADIM TARİF

Küçük bir sos tenceresinde 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar (hafif rengi dönene dek) 1-2 dakika kavurun. Sürekli çırparak soğuk sütü ekleyin. Sos koyulaşıp muhallebi kıvamına geldiğinde tuz, karabiber ve muskatı ekleyip ocaktan alın.

Tost ekmeklerinin birer yüzüne ince bir tabaka halinde oda sıcaklığındaki tereyağından sürün. (Bu yüzler dışarıda kalacak, çıtırlık katacak). Ekmekleri tereyağlı kısımları alta gelecek şekilde tezgaha alın.

İçte kalan kısımlara (isteğe bağlı olarak) çok ince bir katman hardal sürün. Hardalın üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Peynirlerin üzerine füme etleri yerleştirin ve tekrar peynir serpip diğer ekmek dilimini (tereyağlı kısmı üstte kalacak şekilde) üzerine kapatın.

Hazırladığınız tostları yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Tostların en üstüne, hazırladığınız beşamel sostan bolca dökün ve kaşıkla kenarlara doğru hafifçe yayın. Son olarak sosun üzerine kalan rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, tostların üzerindeki peynirler eriyip nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 10-12 dakika) fırınlayın.

Tostlar fırından çıkmaya yakın, geniş bir tavada biraz tereyağı eritin ve 2 yumurtayı sahanda (sarılarını asla patlatmadan) pişirin. Yumurtaların beyazı tamamen pişmiş, sarısı ise akışkan kalmalı.

Fırından çıkan, üzeri nar gibi kızarmış sıcak tostları servis tabaklarına alın. Her bir tostun tam üzerine birer adet sahanda yumurtayı dikkatlice yerleştirin. Üzerine çok hafif karabiber serpiştirin.

Bıçağı vurduğunuz an yumurtanın sıcak sarısı, fırınlanmış peynir ve beşamel sosla birbirine karışacak. Dumanı tüterken bu lüks ziyafetin tadını çıkarın!