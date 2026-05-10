Pastane vitrinlerinin yıldızı: Asla çökmeyen tam ölçülü Karamelli Trileçe tarifi...

Kusursuz bir Trileçe'nin üç altın kuralı vardır: Yumurta kokmayan havalı bir kek, sütü tamamen içine hapseden bir doku ve asla acılaşmayan pürüzsüz bir karamel sos. Dışarıda porsiyonuna yüksek ücretler ödenen bu hafif sütlü tatlıyı, doğru teknikleri uygulayarak evde kocaman bir tepsi halinde, çok daha ekonomik ve lezzetli bir şekilde hazırlamak mümkün...

MALZEMELER

Sünger Pandispanya İçin:

5 adet yumurta (Oda sıcaklığında)

1 su bardağıından 1 parmak eksik toz şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 Sütlü Meşhur Şerbet İçin:

3 su bardağı soğuk süt

3 yemek kaşığı toz şeker

1 kutu (200 ml) sıvı krema

Ev Yapımı Karamel Sos İçin:

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 kutu (200 ml) sıvı krema (Oda sıcaklığında)

Üzeri İçin: 1 paket krem şanti (1 çay bardağı soğuk sütle çırpılmış)

ADIM ADIM TRİLEÇE USTALIĞI

Derin bir çırpma kabında yumurtaları ve şekeri mikserin yüksek devrinde, rengi bembeyaz olup köpük köpük (mayonez kıvamına) gelene kadar en az 7-8 dakika hiç durmadan çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı bu karışıma eleyerek ekleyin. Mikseri bırakın; bir spatula yardımıyla hamuru alttan üste doğru nazikçe katlayarak köpüğü söndürmeden kuru malzemeleri yedirin.

Altına yağlı kağıt serdiğiniz dikdörtgen büyük boy bir borcama harcı dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kürdan temiz çıkana dek (yaklaşık 25-30 dakika) fırının kapağını hiç açmadan pişirin.

Kek pişerken derin bir kasede soğuk süt, şeker ve kremayı şeker tamamen eriyene kadar tel çırpıcıyla çırpın (kaynatılmayacak, çiğden dökülecek) ve buzdolabına kaldırın.

Geniş ve açık renkli bir çelik tavaya 1 çay bardağı şekeri eşit yayın. Kısık ateşte şeker eriyip kehribar (karamel) rengini alana dek kaşık sokmadan tepsiyi sallayarak eritin. Şeker eriyince 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyip hızla karıştırın. Hemen ardından oda sıcaklığındaki kremayı dökün. (Şeker önce taş gibi sertleşecek, kaynadıkça tekrar pürüzsüz bir sos olacaktır). Sos kıvam aldığında ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Fırından çıkan kekin ilk sıcağı gidince (yaklaşık 5 dakika sonra) ters çevirip altındaki yağlı kağıdı çıkarın. Kürdanla her yerine delikler açın. Soğuk süt şerbetini sıcak kekin üzerine kepçeyle dökün. (Sütü sünger gibi çekecektir).

Sütünü çeken ve tamamen soğuyan kekin üzerine, çırpıp hazırladığınız krem şantiden ince bir tabaka sürün. (Süsleme çizgileri için krem şantiden 2 yemek kaşığı ayırın).

Tamamen soğuyan karamel sosu krem şantinin üzerine gezdirerek yayın. Ayırdığınız krem şantiyi küçük bir sıkma torbasına alıp karamelin üzerine yatay çizgiler çekin ve bir kürdan yardımıyla bu çizgileri aşağı-yukarı çekerek o meşhur Trileçe desenini verin. Buzdolabında en az 4-5 saat dinlendirip soğuk servis yapın.